Tunuyán realizó con gran éxito el primer concurso de cocina “Historias con Recetas”

La Dirección de Gestión Social y la Jefatura de Adultos Mayores del municipio organizaron con gran éxito el primer concurso de cocina, denominado «Historias con Recetas», que se llevó a cabo en el Polideportivo Scaravelli. Este certamen reunió a participantes adultos y adultos mayores de todos los distritos del departamento, quienes compartieron sus habilidades culinarias junto a las conmovedoras historias detrás de cada plato.

El corazón de este concurso residió en la originalidad de su propuesta: cada participante se inscribió presentando una receta escrita a mano, acompañada de un relato personal ligado a ella. Para la ocasión, se hizo entrega de cofias y delantales, que los cocineros lucieron con orgullo. Durante el certamen, cada integrante tuvo la oportunidad de presentar sus elaboraciones directamente al jurado y narrar esas historias, transformando la cocina en un espacio de memoria y afecto compartido.

El jurado, conformado por reconocidos chefs locales: José Estevez, Darío Rodriguez y Sebastián Méndez, tuvo la difícil tarea de evaluar cada propuesta. No solo se consideró el sabor y la presentación de los platos, sino también la porción presentada, la elaboración y, por supuesto, la riqueza de la historia que los acompañaba.

Las talentosas cocineras deleitaron a todos con una variada selección de creaciones, abarcando las categorías de postre dulce y comida salada. Los platos fueron tan diversos como las historias, incluyendo delicias como empanadas criollas y tucumanas, pastel de papa, el exótico asado negro (plato típico de Venezuela), pastelitos dulces, tortas decoradas, canelones y hasta lengua a la vinagreta con ensaladas, entre muchos otros. La jornada se vivió con gran entusiasmo, destacando la participación activa de vecinas de todos rincones del departamento.

En su devolución, el jurado destacó la calidad de los platos presentados, la dedicación y el esmero con los que fueron elaborados y emplatados.

Tras una difícil deliberación, se anunciaron los ganadores de los primeros puestos, quienes se hicieron acreedores de un premio de $150.000 en cada categoría, además de un certificado de participación para todos los concursantes.

Las flamantes ganadoras son:

Categoría postre dulce: Audelina Silva, con sus exquisitos pastelitos de membrillo quien con lágrimas en los ojos expresó sentirse orgullosa de que el jurado haya elegido sus pastelitos como ganadores, pues provienen de una receta que lleva en el alma y le recuerdan a su madre.

Categoría Comida Salada: Josefa Mirta Rivas con unos inolvidables Canelones de Verdura y Carne. Al conocer que su plato resultó el ganador Mirta no pudo contener su emoción, expresando que: “Este plato tan especial fue una herencia familiar de su abuela a quien recuerda con todo su amor”.

Fuente: Municipalidad de Tunuyán