logo el cuco digital
Tunuyán realizó el cierre anual de los talleres municipales con la presentación de la Varieté Cultural 2025

La Varieté permitió visibilizar las producciones y presentaciones de los talleres de Pintura y Dibujo, Costura y Confección, Breaking, Murales Graffiti y mucho más.

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Tunuyán realizó el cierre anual de los talleres municipales con la presentación de la Varieté Cultural 2025. La actividad se desarrolló en el patio de la Casa de la Cultura y reunió a alumnos, docentes y familias para compartir el trabajo realizado a lo largo del año.

Más de 160 niños, adolescentes y adultos participaron de la muestra. La jornada se vivió en un clima de camaradería, con familias que se acercaron con reposeras y mate para acompañar a hijas e hijos y compartir una tarde al aire libre mientras esperaban cada presentación.

La Varieté permitió visibilizar las producciones y presentaciones de los talleres de Pintura y Dibujo, Costura y Confección, Breaking, Murales Graffiti y Dibujo, Rap y Freestyle, Tango, Acrobacia en Tela, Saya, Guitarra y Vientos, Percusión, Danzas Árabes, Coro Juvenil, Canto Popular, Violín y Ritmos Urbanos, dando cuenta de la diversidad de disciplinas artísticas que se desarrollan en el departamento.

Los talleres municipales, que se dictan a lo largo del año, se sostienen en distintos distritos de Tunuyán y constituyen espacios de formación gratuita y continua. A través de estas propuestas, niños, jóvenes y adultos acceden al aprendizaje de disciplinas artísticas y a la incorporación de oficios. Lo cual sucede en procesos que se construyen con constancia, acompañamiento familiar y el rol de un Estado municipal presente que se pone a disposición para sostener la igualdad de acceso.

Fuente: Municipalidad de Tunuyán 

 

