Tunuyán realizó una capacitación destinada a profesionales del sector gastronómico local

Estas capacitaciones, coordinadas por la Dirección de Turismo, forman parte de una planificación orientada a brindar herramientas concretas al sector que emprende. El objetivo es acompañar a los prestadores locales con espacios de formación gratuitos que les permitan seguir creciendo en habilidades, conocimientos y calidad de servicio.

La Municipalidad de Tunuyán, en colaboración con AEGA, Sabor a Mendoza Argentina y Bruno Brown Café de Origen, llevó adelante ayer martes una capacitación destinada a profesionales del sector gastronómico local. La jornada se realizó en el Centro de Congresos y Exposiciones “Carlos Alonso” en dos turnos, de 11 a 13 y de 15 a 18, permitiendo una amplia participación de trabajadores de restaurantes, bares, cafés y mozos del departamento.

La propuesta, dictada por el capacitador Lucas Torres, abordó los fundamentos esenciales del trabajo de un barista: calibración de la molienda, uso adecuado del equipamiento, extracción del espresso y preparación de bebidas como lattes y capuchinos. Estos conocimientos resultan clave para elevar la calidad del servicio y ofrecer experiencias consistentes en cada taza.

La iniciativa se enmarca en el trabajo sostenido de la Dirección de Turismo para fortalecer la profesionalización del sector gastronómico de Tunuyán y consolidar una oferta cada vez más competitiva para quienes visitan y disfrutan el departamento.

