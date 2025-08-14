Tunuyán refuerza la infraestructura en el Manzano Histórico para potenciar turismo y accesibilidad

En la antesala del 17 de agosto, el Municipio de Tunuyán avanza con un importante plan de infraestructura en el Manzano Histórico. Este abordaje integral en el paraje, está destinado a mejorar y ampliar los espacios de uso público.

Los trabajos incluyen remodelaciones y ampliaciones en el patio gastronómico, el mini anfiteatro, el nuevo espacio Tierra de Chacayes y el tercer camping. Estas intervenciones forman parte de una planificación que prioriza la optimización de los servicios y la accesibilidad para los vecinos y turistas que visiten la zona.

Desde las áreas de Obras Públicas y Arquitectura se lleva adelante la integración de sectores clave como Tierra de Chacayes, el área gastronómica y el anfiteatro, mediante una apertura que conecta los espacios y la construcción de una vereda apta para personas con movilidad reducida. Esta obra mejora la circulación interna y también garantiza mayor seguridad y confort para quienes transitan el lugar.

En Tunuyán la obra pública sí nos importa. De este modo, se reafirma el compromiso con la promoción turística, preparando un escenario que combina historia, cultura y naturaleza para conmemorar una fecha tan significativa como la conmemoración del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín.

Fuente: Prensa Tunuyán