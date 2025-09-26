Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tunuyán reprogramó las actividades de la Semana Estudiantil por alerta de lluvia: el cronograma

Así lo informó el Municipio de Tunuyán.

La Municipalidad de Tunuyán informó que, debido al pronóstico extendido que anuncia fuertes lluvias para la tarde de este viernes 26 de septiembre, las actividades de la Semana Estudiantil 2025 serán reprogramadas. Esta decisión busca resguardar la seguridad de los participantes y garantizar que las propuestas se desarrollen en condiciones óptimas.

Las actividades previstas para la mañana del viernes se realizarán según lo programado, mientras que aquellas que estaban previstas para la tarde se trasladarán al día siguiente. De este modo, el cronograma continuará el sábado 27 y domingo 28 de septiembre, permitiendo que estudiantes y familias disfruten del cierre de este mes cargado de juventud y energía.

El sábado 27 se llevarán a cabo las finales deportivas, mientras que el domingo 28 será el turno de la farándula y las premiaciones.

