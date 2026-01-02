Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 4, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 4, 2026

logo el cuco digital

Tunuyán: retoman la atención en Puente del Río con consultorios móviles desde este martes

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Se encuentran ubicados en el Puente del Río, ingreso sur a la Ciudad de Tunuyán.

Según informó el coordinador de salud del Valle de Uco, Paulo González Trigo, hace 20 días llegaron dos consultorios móviles al departamento de Tunuyán que permitirán retomar la atención sanitaria en el mismo lugar donde funcionaba el centro de salud del Puente del Río, el cual debió ser demolido por problemas edilicios.

En comunicación con El Cuco Digital, el coordinador de salud expresó que este 2 de enero los consultorios móviles ya se encuentran funcionando con normalidad, con todos los profesionales de salud, y se están entregando turnos.

En ese contexto, Paulo González Trigo afirmó en una entrevista con el medio Sitio Andino que “Es un gran alivio porque es una comunidad grande, que hemos estado derivando hacia otros centros de salud como La Primavera, pero entendemos que deben tener su lugar”.

Además, recalcó en la entrevista que el mes pasado se realizó la licitación para la construcción del nuevo edificio, que tendrá un plazo de ejecución de 12 meses.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un niño de San Carlos falleció en un accidente: viajaba con su mamá por la ruta 7

Grave accidente en Tupungato: un obrero sufrió la amputación de un brazo

Araña lobo o “cascotera”: pueden impresionarnos pero son muy beneficiosas, y en general, poco agresivas

Despedida al pequeño “Lolo” Rosales Galdame, mientras su mamá sigue internada tras el trágico accidente

Piden cadena de oración por María José Galdame tras trágico accidente en Potrerillos

Tunuyán: un enfrentamiento entre bandas por conflictos de vieja data dejó a un hombre herido con arma blanca

Padre e hija que enfermaron de Botulismo aún permanecen internados: cuál es su estado

El Banco Nación depositó dinero por error en diferentes cuentas: piden no usarlo porque en breve llegará el descuento

Cayó una banda que se dedicaba al narcomenudeo en Valle de Uco: hay 5 detenidos

Tupungato: hicieron un boquete en el techo y robaron en una vivienda

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO