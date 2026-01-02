Tunuyán: retoman la atención en Puente del Río con consultorios móviles desde este martes

Se encuentran ubicados en el Puente del Río, ingreso sur a la Ciudad de Tunuyán.

Según informó el coordinador de salud del Valle de Uco, Paulo González Trigo, hace 20 días llegaron dos consultorios móviles al departamento de Tunuyán que permitirán retomar la atención sanitaria en el mismo lugar donde funcionaba el centro de salud del Puente del Río, el cual debió ser demolido por problemas edilicios.

En comunicación con El Cuco Digital, el coordinador de salud expresó que este 2 de enero los consultorios móviles ya se encuentran funcionando con normalidad, con todos los profesionales de salud, y se están entregando turnos.

En ese contexto, Paulo González Trigo afirmó en una entrevista con el medio Sitio Andino que “Es un gran alivio porque es una comunidad grande, que hemos estado derivando hacia otros centros de salud como La Primavera, pero entendemos que deben tener su lugar”.

Además, recalcó en la entrevista que el mes pasado se realizó la licitación para la construcción del nuevo edificio, que tendrá un plazo de ejecución de 12 meses.