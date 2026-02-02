Tunuyán: robaron bolsas de cemento, intentaron escapar y fueron detenidos

El hecho sucedió en horas de la madrugada del domingo.

Cerca de las 2:30 de la madrugada del domingo, dos delincuentes de poca monta ingresaron a un domicilio que se encontraba sin sus habitantes y robaron bolsas de cemento del interior. Un vecino del lugar presenció el hecho y dio aviso al 911, que rápidamente montó un operativo para lograr detenerlos.

Según el testigo ocular del hecho, estas personas, tras robar las bolsas del interior de la propiedad, se dieron a la fuga por calle Godoy Cruz y Falucho (a 50 metros de la Comisaría 15) y al notar la presencia policial, se ocultaron en una propiedad.

Minutos después, y con la autorización del dueño de la propiedad donde se habían escondido los delincuentes, ingresó el personal policial y logró la detención de dos hombres de 30 y 32 años. Al momento de la detención, ambos coincidían con la vestimenta detallada por el testigo y tenían entre sus prendas restos de lo que sería un polvo similar al cemento.

Finalmente, y luego de un rastrillaje por la zona, el personal actuante logró encontrar las bolsas de cemento que habían sido ocultas en la zona por donde estaban escapando.