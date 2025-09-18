Tunuyán: robaron en una casa y se incrementan los robos en los distritos alejados del Centro

En las últimas horas, los delincuentes robaron en una vivienda ubicada en el distrito Los Sauces.

En horas de la noche del pasado martes, personal policial de Comisaría 65 de Vista Flores, fue desplazado por un robo en una propiedad ubicada en Ruta 89 y la calle Benigno Aguirre, en el distrito de Los Sauces, de Tunuyán.

Según la víctima del hecho, un hombre de 43 años, se había retirado de la propiedad y al regresar notó la rotura de una ventana y la reja que protegía la puerta de ingreso. Ya en el interior de la propiedad se encontró con el faltante de dos televisores, una garrafa, un par de zapatillas, un parlante, un decodificador, un celular S5 y demás objetos.

Por directivas del ayudante fiscal de turno, se ordenó el trabajo del personal de Científica y también de Canes. Por el momento continúa trabajando personal de investigaciones para intentar recuperar lo robado de la propiedad.

Luego del robo, en comunicación con El Cuco Digital, varios vecinos de las inmediaciones y también de otros distritos como Villa Seca, El Algarrobo e incluso propietarios de cabañas y casas de fin de semana que están camino al paraje Manzano Histórico, en el distrito Los Chacayes, informaron que es muy poca la presencia policial por estos lugares y sobre todo en horas de la noche.

“Yo tengo casas de fin de semana por la Ruta 89 camino al paraje y sería importante que tengamos más presencia de la policía, nosotros nos tratamos de organizar con los vecinos que tenemos y cámaras de seguridad, pero no alcanza”, comentó un propietario.