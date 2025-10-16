Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 18, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 18, 2025

logo el cuco digital

Tunuyán: robó una bicicleta, quedó registrado en las cámaras y la policía pudo detenerlo

Foto: comisaría 65° de Vista Flores.
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho sucedió en el Loteo Solís, en el distrito de Colonia Las Rosas.

Pasadas las 15.30 de la jornada del miércoles, una llamada al 911, alertó al personal policial de Comisaría 65 de Vista Flores, por el robo de una bicicleta rodado 29, del interior de una propiedad, ubicada en calle Tabanera, en el interior del Loteo Solís.

Con la policía ya en el lugar, se observaron las cámaras de seguridad donde se observó a un hombre, ingresar a la propiedad y luego salir con la bicicleta.

Por esta razón, se realizó un rastrillaje siguiendo la dirección que tomó el delincuente y, en un descampado a unos metros de la propiedad, se logró dar con la bicicleta, que había sido escondida.

Minutos después, en la misma zona del descampado, lograron dar con un sospechoso que tenía características similares al que aparecía en los videos robando la bicicleta, por lo que fue detenido y trasladado a la Comisaría 65. En caso de no tener antecedentes graves, recuperará la libertad.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Una mujer de 30 años perdió la vida tras un accidente durante la madrugada en Tupungato

Dolor en las redes: familiares y amigos despiden a Macarena Manrique

Investigación sin precedentes por narcotráfico en Valle de Uco: las mujeres “mula” llevaban más de un kilo de cocaína encapsulada

Tristeza en San Carlos por el fallecimiento de Graciela Tuliz, trabajadora histórica del Área Sanitaria departamental

Brasil podría comprar ajo más barato a China y la producción de Mendoza perdería su mercado principal

San Carlos: 19 aprehendidos y más de 500 personas identificadas

Una mujer de La Consulta encontró un drone en el techo de su casa: ¿Espían a los vecinos?

La policía realiza allanamientos y un fuerte despliegue policial en el Asentamiento Rodrigo, en Tunuyán

Importantes recomendaciones ante la posible llegada del Zonda al llano

“Un paseo del lago, sin lago” dura crítica de Verónica Diez a la gestión municipal

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO