Tunuyán: robó una bicicleta, quedó registrado en las cámaras y la policía pudo detenerlo

El hecho sucedió en el Loteo Solís, en el distrito de Colonia Las Rosas.

Pasadas las 15.30 de la jornada del miércoles, una llamada al 911, alertó al personal policial de Comisaría 65 de Vista Flores, por el robo de una bicicleta rodado 29, del interior de una propiedad, ubicada en calle Tabanera, en el interior del Loteo Solís.

Con la policía ya en el lugar, se observaron las cámaras de seguridad donde se observó a un hombre, ingresar a la propiedad y luego salir con la bicicleta.

Por esta razón, se realizó un rastrillaje siguiendo la dirección que tomó el delincuente y, en un descampado a unos metros de la propiedad, se logró dar con la bicicleta, que había sido escondida.

Minutos después, en la misma zona del descampado, lograron dar con un sospechoso que tenía características similares al que aparecía en los videos robando la bicicleta, por lo que fue detenido y trasladado a la Comisaría 65. En caso de no tener antecedentes graves, recuperará la libertad.