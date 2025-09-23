Tunuyán: robó una bicicleta y quedó grabado en las cámaras de seguridad de la propiedad

La familia la pudo recuperar en el Asentamiento Rodrigo.

Una familia que vive en calle La Pampa (prolongación detrás del cementerio departamental), fue nuevamente víctima de un delincuente que ingresó a la propiedad y sustrajo la bicicleta que estaba en el patio de la propiedad.

El lamentable hecho, sucedió durante la noche del lunes pasadas las 21 horas, cuando el delincuente ingresó por el portón de la propiedad y se llevó el rodado quedando registrado en las cámaras de seguridad de la misma propiedad.

“Gracias a las cámaras nuestras y la de vecinos pudimos ver como estaba vestido y por donde había escapado, eso nos permitió llegar hasta el Asentamiento Rodrigo, donde pudimos dar con la casa del delincuente y fue la propia madre la que nos dijo donde la podría haber escondido y así la recuperamos”, narró la víctima a El Cuco Digital.

Además agregó: “nosotros hicimos la denuncia y sabemos que la policía llegó hasta su casa pero creo que se había escapado, a esta persona se la conoce como alias ‘el pelo'”..

“Con este robo es el segundo que tenemos de la misma manera, hace como dos meses atrás nos robaron también de la misma forma otra bicicleta y lamentablemente no la pudimos recuperar, por suerte esta vez si la pudimos recuperar“, finalizó la propia víctima.

Videos del robo