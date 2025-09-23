Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 25, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 25, 2025

logo el cuco digital

Tunuyán: robó una bicicleta y quedó grabado en las cámaras de seguridad de la propiedad

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La familia la pudo recuperar en el Asentamiento Rodrigo.

Una familia que vive en calle La Pampa (prolongación detrás del cementerio departamental), fue nuevamente víctima de un delincuente que ingresó a la propiedad y sustrajo la bicicleta que estaba en el patio de la propiedad.

El lamentable hecho, sucedió durante la noche del lunes pasadas las 21 horas, cuando el delincuente ingresó por el portón de la propiedad y se llevó el rodado quedando registrado en las cámaras de seguridad de la misma propiedad.

Gracias a las cámaras nuestras y la de vecinos pudimos ver como estaba vestido y por donde había escapado, eso nos permitió llegar hasta el Asentamiento Rodrigo, donde pudimos dar con la casa del delincuente y fue la propia madre la que nos dijo donde la podría haber escondido y así la recuperamos”, narró la víctima a El Cuco Digital.

Además agregó: “nosotros hicimos la denuncia y sabemos que la policía llegó hasta su casa pero creo que se había escapado, a esta persona se la conoce como alias ‘el pelo'”..

Con este robo es el segundo que tenemos de la misma manera, hace como dos meses atrás nos robaron también de la misma forma otra bicicleta y lamentablemente no la pudimos recuperar, por suerte esta vez si la pudimos recuperar“, finalizó la propia víctima.

Videos del robo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Video. Otro relato salvaje en Tunuyán: chicas en patota le pegan con un casco a otra joven que no se defiende 

En fotos y videos: así se vivió la fuerte tormenta que azotó al Valle de Uco

Riña callejera en La Consulta: un hombre alcoholizado dañó el auto del otro

La Consulta: intentó robar y fue detenido por la víctima y un vecino hasta que llegó la policía

Buscan a una joven brasileña que desapareció en Pareditas: la Fiscalía pide colaboración

A punta de pistola asaltaron a un hombre en la terminal de ómnibus de La Consulta

Tormenta con granizo provocó daños en San Carlos: 55 familias fueron asistidas tras el temporal

Hoy se cumple un año del fallecimiento de Amir : el joven que sufrió una caída en las dunas del Nihuil

Caso Gauna: prisión preventiva para los cinco detenidos y la justicia continúa la investigación

Efemérides: se celebra el Día del Jubilado en la Argentina

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO