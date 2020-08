Tunuyán: se adelantó el operativo sanitario en el 26 de Enero por la aparición de un caso positivo

Será hoy en el transcurso de la mañana. Aún no se establece el nexo epidemiológico de la persona infectada.

Este jueves por la mañana, se realizará un operativo sanitario en el barrio 26 de Enero de Tunuyán, con el objetivo de detectar a personas con sintomatología de Covid-19, mientras que personal del Hospital Scaravelli será el encargado de hacer los hisopados.

Si bien dicha actividad ya estaba programada, debió adelantarse algunos días ya que una persona domiciliada en el lugar fue diagnosticada con coronavirus y aún se está investigando su nexo epidemiológico, según indicó a El Cuco Digital la coordinadora del Área Sanitaria local, Verónica Atencio.

“Nosotros hemos hecho brigadas a lo largo de los asentamientos y lugares vulnerables; si bien esto está programado, si tenemos un caso ahí que dio positivo, por eso adelantamos la fecha del operativo”, informó la funcionaria.

Seguidamente Atencio comentó que en los operativos “se hace algo en general para chequear la salud de la gente, porque que nos está pasando, la gente tampoco está yendo a los controles. Entonces esto se arma una bola en donde pacientes crónicos no están yendo y eso nos va a traer consecuencias”.

En este sentido, la profesional detalló que en el recorrido por los lugares, se controla la salud de los pacientes crónicos, se les consulta cuándo fue la última visita al médico, si cuentan con la medicación; también se revisa la libreta de vacunación de los menores, entro otras tareas.

Respecto a los hisopados, los cuales estarán a cargo de personal del Hospital Scaravelli, la coordinadora, dijo que “no se van a hacer hisopados masivos, van a ser hisopadas aquellas personas que tengan temperatura, por eso vamos a ir con termómetros, vamos a ver la sintomatología, se les va a preguntar cómo están, no es “yo me quiero hacer hisopado, y me lo hago”, no”.

Además agregó que “si se nos llega a desbordar”, la idea derivar al Hospital las personas que queden sin hisopar.

Caso positivo en el 26 de Enero

Sobre la persona que dio positivo en ese barrio tunuyanino y su nexo epidemiológico, Atencio aseguró: “Lo estamos buscando. Lo que pasa es que en estos barrios vulnerables olvídate de que haya algún tipo de distanciamiento. Se está diciendo que no se puede venir gente de otros lugares a la región, y resulta que cada dos por tres tenés llamados de que “se vino de Las Heras y se quedó en la casa de…”; el fútbol es algo normal los fines de semana; las juntadas; eso es muy normal en estos barrios. Entonces es un poco eso, tratar de volver a que se concientice un poco la gente de esos sectores”.