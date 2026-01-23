Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 27, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 27, 2026

logo el cuco digital

Tunuyán se prepara para elegir a su Reina y Rey del Adulto Mayor

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El acto se desarrollará el próximo 27 de enero en el Auditorio Municipal.

El próximo 27 de enero, a partir de las 21 horas, en el Auditorio Municipal, se realizará el acto para coronar a la nueva Reina y Rey del Adulto Mayor en Tunuyán. En este marco, durante los meses de diciembre y enero se avanzó con distintas instancias de preparación destinadas a las 10 candidatas y 2 candidatos que participan del proceso. La actividad forma parte del calendario anual del área de Adultos Mayores y marca el inicio de la etapa final rumbo al acto de coronación.

El Jefe de Adultos Mayores del Área de Gestión Social, Darío Cirrincione, señaló: “Desde que comenzamos con las inscripciones hemos realizado diferentes actividades con el objetivo de mantener a nuestros adultos mayores activos”. Agregó además que “para esta edición contamos con un espíritu federal, con postulantes provenientes de distintos distritos del departamento, lo cual enriquece la propuesta y fortalece la participación comunitaria”.

Entre las actividades realizadas ya hubo presentación de cada uno de los candidatos, explicación del reglamento de la elección y entrega de banda para cada candidata y candidato. Miguel Márquez y Norma Sepúlveda son quienes han llevado con orgullo los atributos durante el año 2025.

Candidatas y candidatos

Candidatas 2026:
1- Juana Airoldi (Unión Vecinal B° Noroeste)
2- Liliana Morales (Movimiento Evita)
3- María Del Carmen Ramírez (Rotary Club El Portillo)
4- Leonor Ardiles (Modas Alta Costura)
5- Gladys Ester Bielsa (La Juntada Pulpería)
6- Susana Hurtado (B° Las Pircas I)
7- Carmen Abregú (Centro de Jubilados Vista Flores)
8- Hilda Pérez ( Viajes Bety)
9- Audelina Silva (Distrito Villa Seca)
10- Elsa Salinas (Distrito Los Árboles)

Candidatos 2026:
1- Ramón Araya (Distrito La Pintada)
2- José Emeterio González (Movimiento Evita)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un camión municipal fuera de control impactó contra las instalaciones de un club en Tupungato. Video

“Sencillito y de Alpargatas”, el grupo de Tunuyán estuvo en Jesús María y ahora llega a Cosquín

Otra fuerte tormenta de viento, agua y granizo golpeó al Valle de Uco: más pérdidas para la producción

Perdió el control de la camioneta en una subida y provocó un choque en cadena: ocurrió en Tunuyán

Tunuyán se prepara para elegir a su Reina y Rey del Adulto Mayor

Lara y Manuel llevan casi 3 meses internados por el botulismo: su familia pide ayuda a la comunidad

Dos personas robaron en un reconocido kiosco en el centro de Tunuyán

Lara, la niña que contrajo botulismo, fue trasladada al hospital Carrillo para seguir con su recuperación

El ladrón que salvajemente golpeó a una vendedora tuvo un incidente en Valle de Uco ¡tiene 18 identidades diferentes!

Juanchi soñaba con cantar junto a Lázaro Caballero, y cumplirá su sueño en el Festival de la Tonada

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO