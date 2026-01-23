Tunuyán se prepara para elegir a su Reina y Rey del Adulto Mayor

El acto se desarrollará el próximo 27 de enero en el Auditorio Municipal.

El próximo 27 de enero, a partir de las 21 horas, en el Auditorio Municipal, se realizará el acto para coronar a la nueva Reina y Rey del Adulto Mayor en Tunuyán. En este marco, durante los meses de diciembre y enero se avanzó con distintas instancias de preparación destinadas a las 10 candidatas y 2 candidatos que participan del proceso. La actividad forma parte del calendario anual del área de Adultos Mayores y marca el inicio de la etapa final rumbo al acto de coronación.

El Jefe de Adultos Mayores del Área de Gestión Social, Darío Cirrincione, señaló: “Desde que comenzamos con las inscripciones hemos realizado diferentes actividades con el objetivo de mantener a nuestros adultos mayores activos”. Agregó además que “para esta edición contamos con un espíritu federal, con postulantes provenientes de distintos distritos del departamento, lo cual enriquece la propuesta y fortalece la participación comunitaria”.

Entre las actividades realizadas ya hubo presentación de cada uno de los candidatos, explicación del reglamento de la elección y entrega de banda para cada candidata y candidato. Miguel Márquez y Norma Sepúlveda son quienes han llevado con orgullo los atributos durante el año 2025.

Candidatas y candidatos

Candidatas 2026:

1- Juana Airoldi (Unión Vecinal B° Noroeste)

2- Liliana Morales (Movimiento Evita)

3- María Del Carmen Ramírez (Rotary Club El Portillo)

4- Leonor Ardiles (Modas Alta Costura)

5- Gladys Ester Bielsa (La Juntada Pulpería)

6- Susana Hurtado (B° Las Pircas I)

7- Carmen Abregú (Centro de Jubilados Vista Flores)

8- Hilda Pérez ( Viajes Bety)

9- Audelina Silva (Distrito Villa Seca)

10- Elsa Salinas (Distrito Los Árboles)

Candidatos 2026:

1- Ramón Araya (Distrito La Pintada)

2- José Emeterio González (Movimiento Evita)