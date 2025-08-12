Tunuyán será sede de una jornada para mujeres sobre desarrollo productivo y liderazgo: inscripciones abiertas

Deben inscribirse antes del martes 19 de agosto.
La Dirección de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Tunuyán, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Gobierno de Mendoza, invitan a la comunidad a participar de la jornada de Desarrollo Productivo y Liderazgo.
Este encuentro está pensado para mujeres emprendedoras, empresarias, trabajadoras y productoras de nuestra región. Una oportunidad para adquirir herramientas, compartir experiencias y fortalecer el liderazgo. El encuentro contará con clase sobre financiamiento productivo, presentación de programas del CFI para mujeres, conversatorio con líderes mendocinas espacio de networking y coffee break.
Consultas: subseempleoycapacitacion@gmail.com
Valle de Uco – Tunuyán
Fecha: Viernes 22 de agosto
Hora: 16:00 a 18:00
Lugar: Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso, Leandro Alem 745.
Inscripciones aquí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK504BUX2HsTjlTqyiAqUUeOmWz84p3AqaDODCBrNo24b1EQ/viewform