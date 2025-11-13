Tunuyán trabaja en la mejora genética ganadera para seguir creciendo en el rubro

En la actualidad en el departamento hay alrededor de 4500 cabezas de ganado y 2000 de caprinos.

Desde la Dirección de Producción y Agrobioindrustrias, que pertenece a la Municipalidad de Tunuyán, se trabaja en el programa de Plan Sanitario Ganadero, que tiene como objetivo mejorar la calidad del sector y seguir posicionando al departamento.

En la actualidad, Tunuyán cuenta con un total de 4500 cabezas de ganado y cerca de 200 caprinos, estos números posicionan al departamento en un franco crecimiento en el sector. San Carlos, en el Valle de Uco, quien tiene el mayor número de cabezas y se posiciona también entre los principales departamentos a nivel provincial.

En este contexto y por cuarto año consecutivo, desde la Dirección de Producción y Agrobioindustrias, Tunuyán sigue desarrollando y acompañando a los productores para que puedan crecer. Actualmente, se apunta a lo que es la mejora en la genética de los animales.

“Desde el 2024 que apuntamos a la mejora en la genética, para eso conseguimos toros reproductores que se trasladaron a Tunuyán, para que puedan reproducir en los campos que tienen los propietarios acá”, explicó Pedro Villalba.

Además, comentó que: “también en el 2024 hicimos inseminaciones artificiales, que ya nos están dando los primeros resultados, así que seguramente en los próximos meses podremos ya empezar a seleccionar las mejores genéticas”.

Por último, el propio Villalba comentó que: “en los últimos días estuvimos trabajando con todo nuestro equipo en un campo en Los Árboles, donde se comenzó con una primera etapa que consta en seleccionar las mejores genéticas de madres para luego hacer la inseminación, con esto se apunta a que en el 2026 tengamos un crecimiento en las cabezas de ganado”

En la actualidad en el departamento hay cerca de 100 productores de ganado y caprino y están distribuidos puntualmente en la zona de Los Chacayes, Campo Los Andes y Los Árboles.