septiembre 8, 2025

Tunuyán: un conductor totalmente alcoholizado volcó tras intentar evitar el control policial

Tunuyan, Mendoza 3 junio 2015 INFRAESTRUCTURA Inauguracion obras en Zapata, Tunuyan
El hecho ocurrió pasadas las 22 horas del domingo en Ruta 40 y las inmediaciones de la Cruz Negra.

Personal de la Comisaría 15 de Tunuyán intervino en un hecho donde un conductor de 53 años volcó en su camioneta Peugeot Parner, luego de realizar una maniobra peligrosa para evitar un control policial. Al momento de la detención tenía 2,29 gramos de alcohol en sangre.

Según el informe policial, el conductor viajaba por Ruta 40 y en las inmediaciones de la Cruz Negra, realizó una maniobra peligrosa para evitar el control policial y como consecuencia, terminó volcando.

Producto del hecho, el conductor fue trasladado al hospital Scaravelli, donde se lo diagnosticó con politraumatismos varios y moderados.

Personal de Tránsito Municipal de Tupungato (intervino por la jurisdicción donde fue el hecho), le realizó el control de alcoholemia correspondiente y el resultado fue positivo para 2,29 gramos de alcohol por litro de sangre. El juzgado de faltas notificó formalmente al conductor por la infracción cometida.

