diciembre 29, 2025

diciembre 29, 2025

Tunuyán: un enfrentamiento entre bandas por conflictos de vieja data dejó a un hombre herido con arma blanca

El hecho ocurrió el pasado sábado en el barrio conocido como “La Tablada”.

Personal de Comisaría 15, el pasado sábado, fue alertado y desplazado hasta el interior del barrio conocido como “La Tablada”, debido a un enfrentamiento entre dos grupos de personas, donde un masculino había resultado herido.

Cuando el personal arribó al lugar, constató la veracidad del hecho y realizó las tareas correspondientes al hecho.

Según detallaron, la persona que resultó herida sufrió dos cortes de arma blanca, uno en la zona de la cintura y otro en uno de sus brazos. La persona recibió asistencia médica y quedó fuera de peligro debido a que ambos cortes no revestían gravedad.

Además, las propias fuentes policiales informaron que el hecho se produce debido a problemas de “vieja data” que presentan las personas que se enfrentaron.

Por último, indicaron que familiares de la persona herida fueron hasta la Comisaría 15, donde se realizó la denuncia correspondiente al caso.

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO