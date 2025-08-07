Tunuyán: un hombre golpeó a una mujer que terminó pidiendo ayuda en la calle

Según informaron al medio, los dos habrían estado consumiendo alcohol durante varias horas.

Cerca de las 16.30 horas del miércoles, personal del cuerpo de preventores y efectivos policiales fueron desplazados hasta calle Brandsen 186 de Tunuyán, donde había una mujer en la vía pública pidiendo ayuda luego de haber sido golpeada por un hombre.

Cuando arriban al lugar, tanto preventores como la policía, encuentran a una mujer con claros signos de haber sido atacada, ya que tenía manos y rostro cubiertas de sangre. La mujer estaba tirada en plena calle y siendo asistida por un vecino que pasaba por el lugar y fue quien llamó al 911.

En ese mismo momento, la propia víctima aseguró que había sido atacada por un hombre, con el cual estaba viviendo hacía poco más de un mes. Minutos después, sale del interior de la propiedad el agresor, quien visiblemente se encontraba con golpes y heridas en su rostro. Tras un forcejeo con los efectivos actuantes y la propia víctima lograron detenerlo y ponerlo a disposición.

Ambas personas fueron trasladadas a la dependencia policial para que el ayudante fiscal de turno disponga las medidas a seguir.

Al medio El Cuco Digital, una fuente oficial informó que la mujer en cuestión vive en situación de calle debido a las adicciones y que hacía cerca de un mes estaba viviendo con este hombre, que la tenía en la propiedad a cambio de trabajos domésticos. Respecto al hombre, se trata de un reconocido comerciante de la zona céntrica del departamento de Tunuyán.

Por el momento y por lo que pudo reconstruir personal policial en la escena del hecho, tanto el hombre como la mujer habrían estado consumiendo alcohol desde las primeras horas del día y en un momento dado se desencadenó una pelea que terminó con la mujer golpeada escapando del interior de la propiedad, según la información oficial que aportaron al medio.