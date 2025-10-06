Tunuyán: un joven dejó su Peugeot 504 estacionado y los delincuentes abrieron una puerta y le robaron todo del interior

El hecho sucedió en la noche del sábado en calle Echeverría al 1056.

Un joven de 20 años denunció ante la policía, que dejó su auto Peugeot 504 estacionado en calle Echeverría al 1056 durante la madrugada del domingo y al regresar donde se encontraba el rodado constató que autores ignorados pudieron abrir una de las puertas y sustraer varios objetos del interior.

Entre las pertenencias de lo robado la víctima aseguró el faltante de un estéreo, una campera y un cargador de computadora. Por otro lado, la propia víctima indicó que el rodado no presentaba ningún tipo de daño.

Por directivas del ayudante fiscal de turno, se solicitó a la víctima realizar la denuncia correspondiente al hecho y que el personal actuante realice las actas del procedimiento correspondiente.