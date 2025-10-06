Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 10, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 10, 2025

logo el cuco digital

Tunuyán: un joven dejó su Peugeot 504 estacionado y los delincuentes abrieron una puerta y le robaron todo del interior

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho sucedió en la noche del sábado en calle Echeverría al 1056.

Un joven de 20 años denunció ante la policía, que dejó su auto Peugeot 504 estacionado en calle Echeverría al 1056 durante la madrugada del domingo y al regresar donde se encontraba el rodado constató que autores ignorados pudieron abrir una de las puertas y sustraer varios objetos del interior.

Entre las pertenencias de lo robado la víctima aseguró el faltante de  un estéreo, una campera  y un cargador de computadora. Por otro lado, la propia víctima indicó que el rodado no presentaba ningún tipo de daño.

Por directivas del ayudante fiscal de turno, se solicitó a la víctima realizar la denuncia correspondiente al hecho  y que el personal actuante realice las actas del procedimiento correspondiente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Otra tragedia vial en Valle de Uco: un joven motociclista de 19 años perdió la vida en un choque en Vista Flores

Tunuyán: manejaba alcoholizado y chocó contra un árbol 

Una mujer totalmente alcoholizada y con medidas pendientes circulaba en una moto por La Consulta

Polémica por la canchas de pádel junto al helipuerto del Hospital Scaravelli: “la construcción es legal” dice el dueño

Detuvieron al “Mexicano” en Tupungato y le encontraron varias cosas robadas

Ciclista atropellado en ruta de Campo Los Andes: el conductor dijo que fue encandilado por otro vehículo

¿Fue un meteorito? Una luz iluminó la noche del sábado en el Valle de Uco

La policía detuvo a 7 conductores alcoholizados, se realizaron actas viales y secuestro de rodados

Orgullo sancarlino: Valentina jugará para el Seleccionado Nacional y busca apoyo para cumplir su sueño

Maniobras de Cuerpos Especiales en La Consulta: atraparon un hombre con pedido de captura desde el 2016

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO