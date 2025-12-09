Tunuyán: un joven fue asaltado con un cuchillo

Le robaron el celular y demás pertenencias.

El pasado día sábado, un joven de 21 años, fue víctima de un delincuente que lo sorprendió y tras amenazarlo con un cuchillo, le robo el teléfono celular y las pertenencias. La propia víctima aseguró que tras el ataque el delincuente escapó con dirección a la zona de la tablada y barrio 26 de enero.

Según el informe de la policía, el hecho ocurrió el sábado minutos antes de las 01:15 de la madrugada en calle Larralde y La Pampa, cuando la víctima caminaba y de forma repentina fue sorprendido por el ladrón que lo amenazó con un cuchillo y lo obligó a entregarle el celular (iPhone 13 de color blanco) y demás pertenencias.

Por el hecho, se le dio intervención a policía de investigaciones y la causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Turno, que trabajó en el hecho.