octubre 25, 2025

logo el cuco digital
octubre 25, 2025

logo el cuco digital

“Tunuyán va a contramano de la Provincia y la Nación: hay que cambiar el rumbo”

Los candidatos recorren el lugar donde se prometió un estadio, que nunca se construyó.
Los candidatos del Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza denuncian que la Comuna solo promete y después no cumple, y que lo poco que se hace en el departamento, es gestión del gobierno provincial.

“Como candidatos a concejales del Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, sentimos la necesidad de hablar con claridad sobre lo que sucede en nuestro departamento. Tunuyán atraviesa una etapa marcada por la falta de compromiso, de transparencia y por la improvisación de un gobierno municipal que prioriza el marketing antes que la gestión, las promesas antes que los hechos”.

Candidatos a concejales de Tunuyán, por el Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

“Durante años, el intendente y su equipo hicieron del relato su principal herramienta política. Prometieron un estadio local que nunca se construyó y anunciaron 500 viviendas que jamás se concretaron: con suerte, unas 70 u 80 se entregarán dentro de algunos meses. La Terminal de Ómnibus, símbolo del abandono, sigue sin destino; apenas recibió una mano de pintura para disimular la desidia”.

“Mientras tanto, la estructura municipal crece sin control, con más de 78 funcionarios y sin resultados visibles. Las calles y los servicios públicos se deterioran día a día, y la ineficiencia se cubre con propaganda”.

“A esto se suman hechos graves: viajes al exterior financiados con recursos públicos; y funcionarios que protagonizan episodios de irresponsabilidad al volante. Todo esto sucede en un municipio donde no se respeta la división de poderes, donde los pedidos de informes del Concejo Deliberante se ignoran y el acceso a la información pública es negado sistemáticamente”.

“Si no fuera por el Gobierno de Mendoza, que está impulsando obras clave en el departamento —como la construcción de viviendas, la mejora de rutas en los distritos y el centro, el nuevo sistema de cloacas y el Palacio Judicial, el desvío de carga pesada y nuevos proyectos en salud y educación— la situación sería aún más grave. Hoy Tunuyán avanza gracias al trabajo provincial, no por mérito del municipio”.

“Tunuyán necesita volver a mirar hacia adelante, con gestión, transparencia y respeto por las instituciones. Los vecinos merecen un gobierno que rinda cuentas, que escuche y que cumpla”.

“Nosotros elegimos hablar con la verdad, porque creemos que el cambio real no se construye desde el silencio, sino desde el compromiso con la gente”.

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza – Tunuyán
Candidatos a Concejales 2025
Lista 505 💜

Una respuesta

  1. Que decir??? Que es lo normal del peronismo, rutas, casas, hospitales inaugurados y luego desmantelados, pero funcionarios ricos, ahí está la respuesta!! Hoy hay una posibilidad en las urnas y es que los ciudadanos de Tunuyan refuercen el número de Concejales votando la Lista 505, así se podrá hacer el control que necesita el Intendente actual

    Responder

