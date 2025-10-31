Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tupungato: 5 personas detenidas por tener medidas pendientes con la justicia  y 2 por tenencia de marihuana

Los procedimientos fueron realizados por el personal de la Unidad Especial de Patrullaje.

La UEP Tupungato, realizó durante la jornada de jueves y madrugada de hoy, diferentes maniobras preventivas y como resultado logró la detención de 5 personas que presentaban medidas pendientes de resolución con la justicia y 2 masculinos con tenencia de sustancias prohibidas.

Los 5 detenidos fueron trasladados a diferentes dependencias policiales, tras ser  detenidos en la vía pública, donde, a través de los registros biométricos, los uniformados detectaron que se traba de personas que presentaban medidas pendientes de diferentes índoles, por lo que ahora están a disposición de la justicia.

Respecto a los detenidos con sustancias prohibidas, el primero de ellos,  fue atrapado en calle La Vencedora, donde al momento de una requisa, los uniformados encontraron entre sus pertenencias una bolsa con cogollos de marihuana.

El segundo caso, tuvo lugar en la calle La Ripiera, cuando el personal individualizó a un masculino en actitud sospechosa por lo que procedió a interrogarlo, ante esta situación, esta persona intentó escapar al interior de una finca, por lo que comenzó una persecución hasta que se logró la detención.

Cuando el sujeto en cuestión escapaba, arrojó una bolsa, que posteriormente fue secuestrada por la policía, y al revisar el interior de la misma, se descubrió que tenía marihuana, un rollo de cocina y una aguja.

En ambos casos, los sujetos fueron detenidos y trasladados a la dependencia policial correspondiente.

