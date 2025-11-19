Tupungato abre la convocatoria para elegir la sucesora de la Reina del Adulto Mayor 2025

En menos de un mes se celebrará la Fiesta para conocer a la nueva representante de las personas mayores, que tal como la actual soberana tendrá una agenda cargada de actividades y eventos locales y provinciales.

La Municipalidad mediante el Área del Adulto Mayor abrió las inscripciones para aquellas tupungatinas de 60 años o más que quieran ser candidatas departamentales a Reina del Adulto Mayor 2025/2026. Las postulantes además de cumplir el requisito de edad, deberán residir en Tupungato, con un período mínimo de dos años.

Son invitadas a esta convocatoria todas las mujeres que quieran portar los atributos del departamento en nombre de los adultos mayores, representando a su barrio, grupo deportivo o artístico o centros de jubilarse.

Inscripciones

Las candidatas tienen tiempo de anotarse hasta el lunes 1 de diciembre, en la oficina de Adulto Mayor que funciona en el Anexo Municipal (calle Beltrán 43), con atención de lunes a viernes de 8 a 14h. La documentación solicitada es DNI original y fotocopia para acreditar su edad y domicilio.

Fuente: prensa Tupungato