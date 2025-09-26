Tupungato acompaña a sus deportistas rumbo a los Juegos Evita: conocé a sus representantes

Desde los más jóvenes hasta los adultos mayores en disciplinas convencionales y adaptadas- los tupungatinos vuelven a demostrar que el deporte es una oportunidad para crecer, compartir valores y forjar sueños, sin importar la edad ni las condiciones.

Ayer el Intendente Gustavo Aguilera entregó remeras a los atletas locales que representarán al departamento y a la provincia en los Juegos Nacionales Evita 2025. La indumentaria simboliza el respaldo institucional, el orgullo y la unión de toda una comunidad que valora el deporte como motor de integración, inclusión y desarrollo humano.

Con esfuerzo, dedicación y entusiasmo, nuestros deportistas son ejemplo de superación y compromiso, llevando en cada competencia la identidad de Tupungato y el espíritu mendocino.

Los representantes locales son

Vóley sentado: Kevin Valdez, Kiara Villalobos y Bianca Moreno

Atletismo: Maximiliano Maldonado, Zaira Calderón, Matías Acuña, Ignacio Olivares y Martín Olmedo

Skate: María Constanza Brea

Natación adaptada: Juan José Leiva

Ciclismo adaptado: Luciano Abeiro

Levantamiento olímpico: Julieta Pérez, José Cayó, Gabriel Isuani y Lautaro Araujo

Atletismo adaptado: Julieta Díaz

En el caso de adultos mayores Tupungato tuvo su referente en la disciplina de ajedrez, que casualmente es la Reina del Adulto Mayor 2025, Elba Dellac, que en la instancia provincial obtuvo medalla de oro y gracias ello a principio de septiembre fue una de las mendocinas que participó en la etapa nacional en la provincia de Salta.

El resto de los deportistas viaja este domingo 28 de septiembre al mediodía con destino a Mar del Plata junto a sus profes Eduardo Morosini, Flavia Candillu, Martiniano González, Lucas Herrera y Patricia Rizzo. La delegación provincial competirá en sus respectivos deportes del 29 de noviembre al 4 de octubre.

Con estas remeras, cada deportista llevará también el aliento de Tupungato, que los celebra y acompaña en este desafío nacional.

Fuente: Prensa Tupungato