octubre 22, 2025

octubre 22, 2025

Tupungato: aprehendieron a un joven que circulaba en vehículo robado desde 2016

El hecho ocurrió en la madrugada.

En horas de la madrugada de ayer domingo, a las 4:55, personal de la Comisaría 20 de Tupungato procedió al secuestro de un vehículo con pedido de captura vigente. El operativo tuvo lugar en la intersección de las calles General Julio Argentino Roca e Independencia, en el marco de un patrullaje preventivo realizado por la Unidad Especial de Patrullaje Tupungato.

Durante el recorrido, los efectivos observaron un automóvil Peugeot 206 circulando por calle Roca. Al verificar el dominio del rodado, el sistema arrojó un pedido de secuestro activo por hurto simple, correspondiente al año 2016. El conductor del vehículo, de 22 años, fue aprehendido en el lugar.

Minutos después, se presentó un familiar del joven, quien manifestó haber adquirido el automóvil hace nueve meses, asegurando desconocer la medida judicial vigente. Por disposición del fiscal, el vehículo quedó secuestrado y el conductor fue trasladado por las autoridades para continuar con las actuaciones correspondientes.

