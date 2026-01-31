Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tupungato bajo el agua: datos de lo que dejó la tremenda tormenta del viernes. Fotos y vídeos

La tormenta no dio tregua siendo la crecida de arroyos y calles inundadas una postal intensa del fenómeno climático.

Según la información brindada por la Dirección de Defensa Civil del departamento, se registró una caída de agua de  45 milímetros aproximadamente, lo cual provoco serias dificultades.

Entre lo relavado hasta el momento, se cuentan treinta casas inundadas, la caída de diez árboles, un poste eléctrico  y el rescate de una mujer del interior de su vehículo al quedar atrapada ante la crecida del Arroyo Molino, sobre calle Marconi 1.

Desde el organismo se mencionó que todo el municipio trabaja fuertemente  en la limpieza y mantenimiento de las calles, y que los operativos durante las tormentas se llevaron adelante junto a Bomberos y la Policía.

