Tupungato busca a sus protagonistas: se vienen las audiciones para la Vendimia 2026

El corazón de la Capital de la Nuez ya late al ritmo de la fiesta de la cosecha y la Municipalidad de Tupungato confirmó la fecha y sede para los castings de artistas que darán vida a la celebración departamental prevista para el sábado 7 de febrero.

Mañana los bailarines, actores y actrices pondrán a prueba su talento, técnica y pasión para integrar el staff que promete deslumbrar en la nueva edición de la Vendimia tupungatina.

Casting

Las audiciones se realizarán este sábado 27 de diciembre en diferentes horarios, según las disciplinas, en el Salón de Actividades Culturales Artísticas (calle 9 de julio 175)

Folklore- 9h

Contemporáneo y Teatro- 14h

Requisitos para los postulantes

Quienes ya completaron su formulario de inscripción deberán presentarse puntualmente con las siguientes pautas obligatorias:

Vestimenta: ropa de ensayo negra.

Identificación: DNI físico para acreditar identidad.

Hidratación: botella de agua personal.

Importante: se recomienda a los artistas asistir con antelación para realizar el proceso de acreditación previo al inicio de las pruebas.