Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 29, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 29, 2025

logo el cuco digital

Tupungato busca a sus protagonistas: se vienen las audiciones para la Vendimia 2026

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El corazón de la Capital de la Nuez ya late al ritmo de la fiesta de la cosecha y la Municipalidad de Tupungato confirmó la fecha y sede para los castings de artistas que darán vida a la celebración departamental prevista para el sábado 7 de febrero.

Mañana los bailarines, actores y actrices pondrán a prueba su talento, técnica y pasión para integrar el staff que promete deslumbrar en la nueva edición de la Vendimia tupungatina. 

Casting

Las audiciones se realizarán este sábado 27 de diciembre en diferentes horarios, según las disciplinas, en el Salón de Actividades Culturales Artísticas (calle 9 de julio 175)

Folklore- 9h 

Contemporáneo y Teatro- 14h

Requisitos para los postulantes

Quienes ya completaron su formulario de inscripción deberán presentarse puntualmente con las siguientes pautas obligatorias:

Vestimenta: ropa de ensayo negra.

Identificación: DNI físico para acreditar identidad.

Hidratación: botella de agua personal.

Importante: se recomienda a los artistas asistir con antelación para realizar el proceso de acreditación previo al inicio de las pruebas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

6 meses duró la investigación que terminó con el desbaratamiento de la banda que faenaba clandestinamente en Valle de Uco

Grave accidente en Tupungato: un obrero sufrió la amputación de un brazo

Volcó una camioneta con 6 ocupantes a bordo en San Carlos: uno de los heridos fue trasladado al Scaravelli

Se incendió una avícola en Eugenio Bustos: se quemaron varios electrodomésticos

La Policía Rural secuestró casi 3 mil kilos de carne vacuna por faena clandestina en San Carlos

Se incendió por completo una vivienda en Tunuyán: investigan si fue intencionalmente

A punta de pistola asaltaron a una mujer en Tunuyán: le robaron el celular, el set matero y una pelota

Tupungato: se robó una bicicleta, un celular e intento hacer lo mismo en una iglesia y terminó detenido

Tupungato: entró a robar a un restaurante y quedó grabado en las cámaras de seguridad

Tupungato: intentó cargar nafta en una estación de servicio y la policía lo detuvo porque la moto era robada

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO