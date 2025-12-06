Tupungato celebra el Día Internacional de la Montaña con la proyección gratuita de un film mendocino en el cine local

Se trata de la película “Tras la Montaña- Sendero de los Confines”- que relata el recorrido en 28 días de 555km de la cadena montañosa Los Andes atravesando diversos departamentos de la provincia que conectan el Aconcagua con el paso Pehuenche, camino que lleva más de dos décadas delimitándose.

En el marco del Día Internacional de la Montaña, establecido cada 11 de diciembre, la Municipalidad de Tupungato se suma a la iniciativa impulsada por el Ente Mendoza Turismo (EMETUR) para visibilizar y poner en valor los recursos naturales y culturales de la cordillera mendocina.

Como parte de esta propuesta provincial, Tupungato invita a vecinos y turistas a disfrutar de la proyección gratuita de la película “Tras la Montaña” en el Cine Américo, el jueves 11 de diciembre a las 21 horas. La entrada es gratuita, pero los cupos son limitados. Quienes deseen asistir pueden reservar su lugar a través del siguiente enlace Reserva tu lugar.

La película documenta la primera travesía integral de los Andes mendocinos, mostrando cómo se gestó el Sendero de Gran Recorrido de Altura de los Andes -también conocido como Sendero de los Confines- un extenso trayecto explorado por cuatro montañistas mendocinos: Juan Martín Schiappa, Sergio Bongiovanni, Gerardo Castillo y Ricardo Funes.

Este proyecto incluye tramos de la cordillera central: Tupungato, Alto Valle de Tunuyán, Santa Clara, Portillo Argentino, Matancilla, Paramillos de la Laguna del Diamante, Las Aucas, el Sosneado, Valle Hermoso y Valle Noble; motivo por el cual el Municipio tupungatino adhirió a la iniciativa del EMETUR y en 2026 seguirán trabajando en el sector instalando cartelería e infraestructura.

Nueva propuesta local: Sendero Autoguiado en Los Cerrillos

En sintonía con la conmemoración, en pocos días el Municipio de Tupungato presentará un Sendero local Autoguiado, ubicado en la zona de Los Cerrillos, sobre la RP 86, dentro del predio donde se encuentra el Cristo Rey.

De acuerdo a la información compartida por los guías de montaña responsables de demarcar el Sendero -quienes prestan servicios para la Dirección de Turismo- el recorrido contará con:

Señalética internacional homologada por EMETUR, siguiendo los estándares utilizados en los senderos de gran recorrido de Europa.

Panel informativo para que cualquier visitante pueda realizarlo de manera autónoma y segura.

Un diseño universal de señalización que permitirá que turistas nacionales e internacionales reconozcan fácilmente el circuito.

Esta iniciativa busca potenciar el turismo de naturaleza y promover el disfrute responsable del entorno, aprovechando los valiosos espacios que ofrece la montaña tupungatina.

El Municipio invita a toda la comunidad a ser parte de esta celebración mundial y a descubrir nuevas formas de conectarse con la montaña, su historia y su enorme potencial turístico.

Fuente: prensa Tupungato