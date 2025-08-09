Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tupungato celebra los 200 años de las Máximas de San Martín para Merceditas con un nuevo concurso artístico

El espíritu del Libertador vuelve a inspirar a nuestra comunidad: ya está en marcha la quinta edición del Concurso de Dibujo y Pintura: “200 Años de las Máximas del Grl. San Martín para Merceditas”, basado en el legado del Padre de la Patria a su progenitora y a toda una nación.

Las Direcciones de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tupungato, junto a la Asociación Sanmartiniana del Valle de Uco, invitan a chicos y chicas del departamento a participar de este certamen que este 2025 llega con una propuesta especial: conmemorar los 200 años de las doce Máximas que San Martín escribió para su hija Mercedes, destacando valores y principios que siguen iluminando a generaciones.

Cada participante podrá elegir una, varias o todas las Máximas para representarlas con creatividad y técnica libre, respetando únicamente el formato de hoja A4.

Categorías

Categoría 1: 6 a 9 años

Categoría 2: 10 a 12 años

Requisitos

Título de la obra

Técnica y formato libre (acuarelas, lápices de colores, acrílicos, materiales reciclados, etc.) en hoja tamaño A4

Una sola obra por autor

Breve descripción de la obra

Datos del participante y de un adulto responsable (nombre, DNI, domicilio y teléfono)

Recepción de obras

Oficina de la Dirección de Cultura, ubicada en el Salón de Actividades Culturales Artísticas (calle 9 de Julio 175) de lunes a viernes de 8 a 14h

 Hasta el 20 de agosto, en el mismo horario de oficina 

Premios y jurado

Un jurado evaluará y elegirá primer, segundo y tercer puesto de cada categoría, además de menciones especiales. 

Los resultados se anunciarán en las redes oficiales de la Municipalidad y los finalistas serán notificados telefónicamente.

Este concurso es más que una competencia artística: es una invitación a que familias, docentes y alumnos mantengan viva la figura del Grl. San Martín, plasmando en papel ideales que, 200 años después, siguen marcando el camino hacia una sociedad justa y libre.

