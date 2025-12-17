Tupungato celebrará su Fiesta del Adulto Mayor 2026

La propuesta es una invitación abierta a toda la comunidad para compartir una noche de emoción, música y reconocimiento.

Este sábado 20 de diciembre, a partir de las 20h Tupungato vivirá la “Fiesta del Adulto Mayor 2026” en la Explanada Municipal, un evento que celebra la trayectoria, la alegría y la participación activa de las personas mayores del departamento. Durante el desarrollo del evento, el público será el encargado de elegir a la nueva representante de los adultos mayores, quien sucederá a la querida e inolvidable Elba Dellac, que ha dejado su huella y cariño en toda la comunidad.

La Fiesta contará además con una entretenida propuesta artística, que incluirá el show de la intérprete de música popular Lorena Lucero, los sets de DJ Gastón López y la presentación de la Categoría Adultos del Ballet de Danzas Folklóricas “Pewmafé”.

Las candidatas que aspiran a la representación departamental son cuatro mujeres reconocidas por sus pares ya que algunas integran los talleres recreativos que desde la Muni se dictan para adultos mayores; una es parte de uno de los espacios artísticos municipales; y la cuarta postulante es la actual ganadora de la instancia departamental del Concurso La Receta de mi Abuela.

Candidata N° 1

Emma Nelida Romero

Candidata N° 2

Susana Beatriz Noriega

Candidata N° 3

Mirta Gloria Britos

Candidata N° 4

Rosario Giamportone

Elección de la nueva representante

La elección de la nueva Reina del Adulto Mayor estará a cargo de los vecinos y vecinas, quienes para poder participar de la votación deberán presentar DNI. Podrán votar aquellas personas mayores de edad cuyos números de terminación de DNI coincidan con las bolillas que se sortearán el mismo día de la celebración.

Más actividades que habrá el sábado Concurso de Vidrieras “Tupungato brilla en Navidad”: en el marco de la festividad se hará mención y entrega de cheques simbólicos a los tres comercios ganadores del certamen que aún sigue abierto para quienes quieran votar la deco de vidriera que más les guste Votación Vidrieras

Último Paseo Peatonal del Año: el sábado la Av. Belgrano tendrá algunas de sus calles principales limitadas para transeúntes peatones que podrán caminar su extensión viendo los puestos de artesanos y emprendedores donde elegir un regalito navideño, descansando en alguna cafetería o heladería, comiendo minutas u otro menú gastronómico en los restaurantes, consumir bebidas responsablemente, compartir la tarde noche en el centro tupungatino en familia, con espacio de juego para los más chicos.

