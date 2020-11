Tupungato celebró 162 años de historia con un emotivo acto y un hermoso video

by | Nov 9, 2020

El encuentro se llevó a cabo en la plaza San Martín.

En el marco de un contexto atípico, el amor y la esperanza se renuevan para los tupungatinos quienes cumplieron 162 años de historia desde la creación de su departamento.

En honor a ello, el pasado domingo 8 de noviembre, el intendente Gustavo Soto junto a diferentes autoridades, y en un breve pero emotivo acto realizado en la plaza departamental General San Martín resignificando la historia de este departamento cargado de riquezas y bondades, no sólo por su geografía sino por la calidad de quienes lo habitaron y lo habitan hoy.

“Quiero agradecer al personal municipal en su día, que sin ellos, sin su compromiso, sin su trabajo no podríamos gestionar”, expresó en su discurso el jefe de la comuna, y agradeció a los tupungatinos por renovar en él su voto de confianza para continuar al frente del departamento, animando a la comunidad a continuar forjando juntos el presente y futuro, a pesar de las adversidades, para crecer día a día.

Asimismo y en coincidencia con la fecha, se conmemoró el Día de la Protectora de la localidad, la Virgen del Socorro y los 206 años de la creación del Regimiento de Infantería de Montaña 11 “General Las Heras” ejército que acompañó al padre de la patria y participó de la gesta libertadora.

“Realmente para los tupungatinos la imagen de la Virgen del Socorro es una imagen que los ha acompañado desde que comenzó el departamento y una de las primeras imágenes que llegó, de hecho, la imagen que tenemos en nuestro templo es del siglo XVII entonces trae toda su historia y por lo tanto su bagaje de tanta gente que acunó la fe en este departamento tan hermoso”, recordó el sacerdote Gerardo Virga.

Por su parte el jefe del RIM 11, teniente coronel Marcos Copertino rememoró en este aniversario la grandeza del Regimiento y aseveró: “El 11 fue junto a los Granaderos a Caballo la columna vertebral del Ejército de Los Andes y junto con el General San Martín cruzó la cordillera y participó en sus acciones de guerra liberando a Chile y Perú”.

Además, el jefe del RIM aprovechó la ocasión para anunciar que se encuentra próximo a su relevo: “Para mí fue un orgullo, la gente, tanto hombres y mujeres que me acompañan como jefe e integrante del Regimiento 11 y su mote Los Leones invencibles del General Las Heras, para mí es un orgullo y los voy a llevar en mi corazón”, expresó recibiendo un cálido aplauso por parte del público presente en reconocimiento a su labor.

También se vivió un emotivo momento cuando el mandatario local, Gustavo Soto realizó un minuto de silencio en memoria de todos aquellos tupungatinos víctimas de la pandemia por Covid-19 y agradeció al personal de la salud por su incansable tarea.

“Tupungato estás en mi corazón”

Este año, a pesar de no poder disfrutar a lo grande y compartir los tupungatinos las tres noches de fiesta, música, artistas y toda la magia que se vive en cada aniversario de Tupungato, el Municipio no quiso dejar de poner en valor estos 162 años y no había mejor manera para hacerlo, que en las voces de quienes le dan vida a la “Capital de la Nuez y de los Vinos de Altura”.

Así fue que a las 00 horas e inaugurando un nuevo aniversario, la Municipalidad le regaló a su comunidad una versión de la canción “Tupungato estás en mi corazón” escrita por Fernando Bazán, producida por el profesor de música Marcelo Pulido y versionada por artistas locales y personalidades importantes tales como la Reina Nacional de la Vendimia, Mayra Tous, el distinguido y querido Juan Carlos Lizarde y destacados tupungatinos que entonaron desde el orgullo el canto a su amado pueblo.

En total se fusionaron 26 voces de diferentes personas y edades quienes hicieron su participación en lugares emblemáticos de Tupungato, pero además en el video se enaltece a trabajadores que dejan su sudor y profesionalismo para la prosperidad y crecimiento de esta maravillosa tierra.

Los artistas que participaron

Reina Nacional de la Vendimia, Mayra Tous; José Miguel Jiménez, Juan Carlos Lizarde, Karen Herrera, Antonio Estigarribia, Daniel Suárez, Gastón Suárez, Bárbara González, Carolina Giaquinta, Elcira Frigolé, Adrián Barros, Gustavo Canales, Brenda Fernández, Katy Fernández, Sebastián Gallardo, Antonella Álvares, Mauro Bucci, Lourdes Martínez, Antonio Méndez, Lorena Lucero, Ariel Alfaro, Santiago Casado, Maximiliano Pringles, Marcos Sarmiento, Facundo Cano e Iván Rocha

