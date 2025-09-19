Tupungato celebró el Día del Profesor con la entrega de cafeteras a instituciones educativas de nivel secundario

A través de la gestión del Intendente Aguilera se impulsan diversas iniciativas en beneficio de la comunidad, con un énfasis especial en la educación.

Ayer por la mañana en conmemoración del Día del Profesor, la Muni a través de la Dirección de Educación, obsequió cafeteras a diversas instituciones educativas de nivel secundario de la localidad, como un reconocimiento a la dedicación y esfuerzo de los docentes en su labor diaria. La entrega de estos electrodomésticos estuvo presidida por el mandatario de Tupungato, quien expresó su agradecimiento y admiración hacia los educadores “…este 17 de septiembre, estamos homenajeando a quienes en el secundario contienen a esos chicos, todos los días sembrando conocimiento con paciencia y también despertando pasiones, porque es en el secundario cuando decidimos qué hacer en el futuro. Entonces, esas personas, esos hombres y mujeres, esos profes que están todos los días inculcando el saber, son los que están despertando un mañana, que están haciendo del presente el futuro”.

En total se distribuyeron 11 cafeteras, pensadas principalmente para los profes, pero también para compartir con preceptores que hoy 18 de septiembre justamente es su día, acompañando su labor diaria y generando espacios de encuentro dentro de cada institución.

Una de las docentes que recibió el presente fue la Regente de la Esc. República Italiana, Patricia García quien compartió un testimonio en nombre de los educadores, “Llevo 21 años en la docencia, en la gestión cuatro años, la verdad que el rol nuestro hoy no solamente es educar, es contener, acompañar, tener una escucha activa, mediar y muchas veces sostener las trayectorias, ir a las casas, buscar a los chicos, contener a las familias, las problemáticas sociales, todo lo que es de consumo, salud mental. Estamos tratando de abordar desde distintas áreas todas las problemáticas y las situaciones y también el compromiso que los docentes ponen a manifestar lo que escuchan en el aula, a sostener, a acompañar con un mensaje, con un abrazo, con una palabra de aliento. Como todos sabemos, esta etapa es crítica, el adolescente está en una etapa de transformación, buscándose, entonces tratamos de brindarles esa contención y que ellos en la escuela encuentren no solamente el lugar donde van a aprender, sino el lugar que también pueden encontrar una persona que los escuche, una persona que los guíe y ya también hasta un referente para la toma de sus decisiones”.

La educadora agradeció las propuestas de la Municipalidad para agasajarlos con este regalo y también con el encuentro deportivo que tuvieron el pasado 11 de septiembre, “Nosotros agradecidos con la Municipalidad, el Área de Educación, el señor Intendente por brindarnos estos espacios y sobre todo este año habernos tenido en cuenta en este festejo, fue hermoso encontrarnos con colegas de distintos niveles, más allá del torneo, sino el compartir, el distraernos y estar en otro ámbito que nos hacía más humanos y hasta disfrutar de otras instancias relajadas”.

Fuente: Prensa Tupungato