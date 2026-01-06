Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tupungato: cómo se encuentra el estado de salud del ciclista que fue embestido por una camioneta

Se trata de un hombre de 32 años.

El pasado jueves a las 05.46 horas se registró un siniestro vial en el departamento de Tupungato, sobre la Ruta Provincial 89, frente a la bodega Sophenia, en Cordón del Plata. En el hecho resultó herido un hombre de 32 años que circulaba en bicicleta y fue embestido por una camioneta Ford F-100 conducida por un hombre de 53 años. 

De acuerdo con la reseña policial, el personal constató que el ciclista había sufrido lesiones de consideración. El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistió en el sitio y diagnosticó “politraumatismo por accidente vial, fuera de peligro”. Posteriormente, fue trasladado al hospital Scaravelli. 

En comunicación con El Cuco Digital, el coordinador de salud del Valle de Uco, Paulo González Trigo, informó que el paciente permanece internado en la unidad de terapia intensiva del nosocomio y su pronóstico es reservado. 

