octubre 11, 2025

Tupungato: compró una moto, no hizo la transferencia y la policía se la secuestró por ser robada 

El hecho sucedió en horas de la noche del viernes.

Pasadas las 20 horas del viernes, personal policial se encontraba realizando maniobras operativas y preventivas en diferentes puntos del departamento de Tupungato y en un momento dado detuvo la marcha de una moto que circulaba por Avenida Belgrano y al mando estaba una mujer mayor de edad.

Al momento de requerir la documentación obligatoria para circular, la mujer aseguró haber adquirido la moto marca Corven 150 mediante una permuta, sin realizar la transferencia.

Por esta razón, el personal verificó el rodado mediante el número de motor y constató que el mismo tenía pedido de captura vigente por un hurto. Siguiendo las directivas del ayudante fiscal de turno, se procedió al secuestro de la moto y se notificó de la situación a la persona que se trasladaba en el rodado.

