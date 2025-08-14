Tupungato conmemora el 175.º aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín con actos y muestras culturales

Este jueves 14 de agosto, a las 12:00, se realizará un acto protocolar en la Escuela Dr. Antonio Scaravelli, ubicada en el distrito Zapata.

La Municipalidad de Tupungato anunció una serie de actividades conmemorativas en honor al 175.º aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, figura central de la historia argentina. Los eventos se desarrollarán en distintos puntos del departamento, con propuestas que combinan el homenaje institucional y la expresión cultural.

▪️Jueves 14 de agosto 12h, Esc. Dr. Antonio Scaravelli, distrito Zapata

* Acto protocolar

* Muestra fotográfica del Concurso organizado por el HCD _”Bicentenario de las Máximas para Merceditas”_

▪️Domingo 17 de agosto, 10 horas, Plaza Grl. San Martín, distrito Ciudad

* Izamiento de Banderas