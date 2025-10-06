Tupungato conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y el Mes de la Inclusión con talleres, muestras y más

Bajo el lema “Que la salud mental sea una prioridad mundial” la Muni de Tupungato y la Dirección de Salud Mental de la provincia visibilizarán los servicios que realizan efectores públicos y privados promoviendo la importancia del bienestar emocional y psíquico y los espacios que trabajan generando actividades e iniciativas para todas las personas.

En conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental y el Mes de la Inclusión, el martes 7 de octubre, de 9 a 13h la Plaza departamental Grl. San Martín se convertirá en un espacio de encuentro, reflexión y diversión, donde además se promoverán actividades para aprender y conectarse con la salud mental de manera positiva.

Participarán efectores de salud mental de los tres niveles de atención, servicios del Hospital Grl. Las Heras, áreas y direcciones del Municipio, escuelas artísticas, Centro de Capacitación para el Trabajo “Miguel Valeriano Jaime”, el IES 9-009, establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario de diferentes modalidades.

Será una jornada interinstitucional donde la comunidad se encuentre para reconocer que la salud mental y la inclusión se construyen desde el movimiento, el arte, la palabra y el acompañamiento mutuo.

Propuestas

Talleres sobre bienestar emocional.

Muestras Artísticas de artistas locales.

Clases de baile para disfrutar del movimiento y la música.

Juegos recreativos.

Arteterapia, una actividad para expresar emociones a través del arte.

Coros para promover la unión y la expresión colectiva.

Día Mundial de la Salud Mental

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece cada 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental con el fin de sensibilizar a la sociedad y promover acciones que mejoren el cuidado de la mente y el bienestar emocional.

Este encuentro busca reforzar la importancia de todos los organismos e instituciones del departamento que trabajan en salud mental e inclusión fortaleciendo la conciencia comunitaria promoviendo hábitos saludables y estrategias de prevención.

Fuente: Municipalidad de Tupungato