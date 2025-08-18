Tupungato conmemoró el 175° Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General San Martín

El rol y la vida del Padre de la Patria fueron recordados en el departamento con respeto y emoción en dos jornadas dedicadas en su honor.

Bajo la premisa de federalizar los actos patrios oficiales la Municipalidad de Tupungato llevó adelante, el jueves 14 de agosto, la ceremonia conmemorativa del 175° Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, en la Escuela Dr. Antonio Scaravelli, ubicada en el distrito Zapata, y contó con la destacada participación de la Banda Militar Talcahuano y de las banderas de ceremonias de las instituciones escolares de la zona.

El evento inició con la entonación del Himno Nacional Argentino y del Himno a San Martín. Posteriormente se realizó un minuto de silencio y se colocó una ofrenda floral en memoria del Libertador. A continuación, alumnos y alumnas de 4° y 5° grado realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera Provincial, cuya resolución fue leída por la Inspectora Técnica de la Dirección General de Escuelas. Los estudiantes recibieron luego certificados de honor por su compromiso y participación.

Durante el acto se dirigieron a los presentes el Intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera y la Directora de la institución anfitrión, Roxana Molero, quienes resaltaron la figura de San Martín y el valor de mantener viva su memoria a través de las nuevas generaciones.

En su mensaje, el Intendente Gustavo destacó también los hitos sanmartinianos que guardan relación directa con Tupungato, como la presencia histórica de la Banda Talcahuano, el Regimiento de Infanteria de Montaña 11 “Grl. Las Heras” y la Posta “La Estacada”, recordando que nuestro departamento no solo honra a San Martín con palabras, sino con huellas vivas de su paso y de su gesta libertadora.

Antes de la despedida, la Banda Militar Talcahuano ofreció un despliegue musical de canciones populares acompañadas por parejas de bailarines.

El cierre artístico estuvo a cargo de los propios alumnos de la escuela: los más pequeños, caracterizados como “pequeños soldados” y el propio San Martín, marcharon al ritmo de una canción infantil dedicada al prócer; estudiantes de 5° y 6° grado presentaron una danza con lazos celestes, blancos y amarillos; y finalmente, todos juntos interpretaron la cueca Contame José, acompañados por el teclado de su profesora de música y la guitarra de un talentoso alumno de 5° grado.

Además en el evento se expuso la Muestra Fotográfica del certamen “Bicentenario de las Máximas para Merceditas”, un concurso organizado por el Honorable Concejo Deliberante de Tupungato y la Asociación Cultural Sanmartiniana Valle de Uco; la premiación de las capturas ganadoras será el próximo domingo 24 de agosto.

De este modo, Tupungato rindió homenaje al Padre de la Patria con un acto cargado de tradición, historia y emoción, donde la comunidad reafirmó el legado sanmartiniano como ejemplo de unidad y compromiso con la Nación.

Asimismo, el domingo 17 de agosto, fecha del aniversario del fallecimiento del General San Martín, se realizó el izamiento de banderas, el canto de la Aurora y el Himno Nacional Argentino y el Himno a San Martín; y a la hora decretada se procedió a arriar la Bandera a media asta en señal de respeto y memoria al Libertador.

