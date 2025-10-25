Tupungato: cumplía una condena en suspenso  por narcotráfico y la policía lo volvió a detener por venta de drogas

Se trata de un joven de 26 años que para la policía es el responsable del narcomenudeo en la zona.

Luego de semanas de investigación, el personal del departamento de Lucha contra el Narcotráfico, división Valle de Uco, durante la noche del viernes, realizó un procedimiento en una vivienda ubicada en calle Martín Fierro, de Tupungato y logró la detención de un joven de 26 años y el secuestro de marihuana, dinero en efectivo, elementos de corte y fraccionamiento y un vehículo.

En detalle, del interior de la propiedad se secuestró envoltorios de marihuana, cigarrillos de marihuana, y flores de marihuana para ser procesadas. Además, dos balanzas digitales, material para el armado de cigarrillos, un teléfono celular, $88.900 en efectivo y un vehículo Chevrolet Vectra.

Por directivas de las autoridades intervinientes, se procedió al secuestro de lo detallado y a la notificación y traslado en calidad de la persona en cuestión.

Por otro lado, las propias autoridades, informaron que la persona detenida, se encontraba en el domicilio cumpliendo una condena en suspenso de 3 años y 6 meses por narcotráfico. Además, los propios policías indicaron que por la investigación realizada, esta persona sería la responsable del narcomenudeo en la zona.

Video de la detención