Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 25, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 25, 2025

logo el cuco digital

Tupungato: cumplía una condena en suspenso  por narcotráfico y la policía lo volvió a detener por venta de drogas

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Se trata de un joven de 26 años que para la policía es el responsable del narcomenudeo en la zona.

Luego  de semanas de investigación, el personal del departamento de Lucha contra el Narcotráfico, división Valle de Uco, durante la noche del viernes, realizó un procedimiento en una vivienda ubicada en  calle Martín Fierro, de Tupungato y logró la detención de un joven de 26 años y el secuestro de marihuana, dinero en efectivo, elementos de corte y fraccionamiento y un vehículo.

En detalle, del interior de la propiedad se secuestró envoltorios de marihuana, cigarrillos de marihuana,  y flores de marihuana para ser procesadas. Además, dos balanzas digitales, material para el armado de cigarrillos, un teléfono celular, $88.900 en efectivo y un vehículo Chevrolet Vectra.

Por directivas de las autoridades intervinientes,  se procedió al secuestro de lo detallado y a la notificación y traslado en calidad  de la persona en cuestión. 

Por otro lado, las propias autoridades, informaron que la persona detenida, se encontraba en el domicilio cumpliendo una condena en suspenso de 3 años y 6 meses por narcotráfico. Además, los propios policías indicaron que por la investigación realizada, esta persona sería la responsable del narcomenudeo en la zona.

Video de la detención

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

“Mi hijo ha sufrido una condena social y su vida ha corrido peligro estando preso”: habló la madre de Agustín Esposito

Operativo policial en Cordón del Plata: 43 aprehensiones y decomisos en controles conjuntos

Fuerte temblor con epicentro en Valle de Uco ¿Cuándo y dónde se sintió más?

Prisión domiciliaria para un conductor de San Carlos que mató a un motociclista en Guaymallén

“Con cadenas y machetes”: la policía debió intervenir para frenar un enfrentamiento entre los Asentamientos Los Ceibos y el Rodrigo

San Carlos: la Policía Rural decomisó más de 42.000 conservas que no eran aptas para el consumo

Yarará Ñata: la víbora más peligrosa de Argentina también habita en Valle de Uco

Juan, un niño de 12 años de Tunuyán, que cría gallinas y vende huevos, y sueña con tener una caña de pescar

Choque entre un auto y una moto deja un gravemente lesionado

Tupungato: aprehendieron a un joven que circulaba en vehículo robado desde 2016

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO