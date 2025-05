Tupungato da importantes recomendaciones para prevenir la intoxicación por Monóxido de Carbono

Ante la inminente llegada de una ola de frío con temperaturas muy bajas Defensa Civil Tupungato envía este comunicado para cuidar a la ciudadanía transmitiendo recomendaciones para la instalación, uso y mantenimiento de los sistemas de calefacción y sobre la ventilación de las viviendas y lugares cerrados donde permanecen los habitantes.



La intoxicación por monóxido de carbono es totalmente prevenible. Lo importante es tener recaudos ya que el Monóxido de Carbono (CO) se encuentra en los gases producidos por estufas, cocinas, calderas, calentadores de queroseno, vehículos cuyos motores se “calientan” en garajes, lámparas portátiles o faroles, generadores portátiles, o la quema de carbón o madera.



El CO es un gas altamente venenoso que se propaga rápidamente por el aire, se genera por combustiones deficientes y es imposible percibirlo porque no tiene color, olor ni sabor y no irrita las mucosas. Una vez inhalado, se combina con la hemoglobina de la sangre a través de los pulmones e impide que el oxígeno llegue a los órganos vitales.



El CO de esas fuentes puede acumularse en espacios cerrados o parcialmente cerrados, por eso es fundamental mantener cierta ventilación de los ambientes.

Recomendaciones

-Haga mantenimiento a su sistema de calefacción y a cualquier otro aparato que funcione con gas, petróleo o carbón mediante gasista matriculado.

-Mantenga las rejillas y los conductos de ventilación libres de desechos.

-Nunca deje en marcha el motor de un vehículo estacionado en un lugar cerrado o parcialmente cerrado como, por ejemplo, un garaje.-Nunca use una parrilla a carbón, un farol o una cocina portátil (de las que se usan para acampar) dentro de la casa, carpa o casa rodante.



Indicios de presencia de CO



-Coloración amarilla o anaranjada de la llama, en lugar de color azul.

-Aparición de manchas o tiznado en las paredes; decoloración de los artefactos, de sus conductos de evacuación de gases o alrededor de ellos

.Síntomas de intoxicación

Dolor de cabeza, mareo, debilidad, náuseas, vómitos, dolor en el pecho y confusión.

Si sospecha que ha habido una intoxicación por CO, llame al 911 o a un profesional de atención médica de inmediato.