Tupungato declaró Asueto Administrativo para el Personal Municipal para este 24 y 31 de diciembre

El cese de actividades se decidió adhiriendo a la medida dispuesta por el Gobierno Provincial por los festejos de Navidad y Año Nuevo.

Los próximos jueves 24 y 31 de diciembre habrá asueto administrativo para el personal del Municipio según Decreto 819/2025.

Las áreas dispondrán de guardias para brindar los servicios y asistencias necesarias por la comunidad.

Horarios Especiales para las Fiestas

Cementerio Municipal 

Horario habitual: 8 a 18 horas 

 Servicio de Recolección 

 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero:

Interrumpido 

Recomendaciones: conserve los residuos en su hogar hasta que se reactive el servicio o deposite sus desechos en el cesto más cercano.

Plaza de los Juegos Infantiles

Miércoles 24 y 31/12:

Abierta de 10 a 14 horas 

Jueves 25/12 y 1/1:

Cerrada 

Camping Municipal

24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero

 Taquilla hasta las 18 horas 

