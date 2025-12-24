Tupungato declaró Asueto Administrativo para el Personal Municipal para este 24 y 31 de diciembre

El cese de actividades se decidió adhiriendo a la medida dispuesta por el Gobierno Provincial por los festejos de Navidad y Año Nuevo.
Los próximos jueves 24 y 31 de diciembre habrá asueto administrativo para el personal del Municipio según Decreto 819/2025.
Las áreas dispondrán de guardias para brindar los servicios y asistencias necesarias por la comunidad.
Horarios Especiales para las Fiestas
Cementerio Municipal
Horario habitual: 8 a 18 horas
Servicio de Recolección
24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero:
Interrumpido
Recomendaciones: conserve los residuos en su hogar hasta que se reactive el servicio o deposite sus desechos en el cesto más cercano.
Plaza de los Juegos Infantiles
Miércoles 24 y 31/12:
Abierta de 10 a 14 horas
Jueves 25/12 y 1/1:
Cerrada
Camping Municipal
24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero
Taquilla hasta las 18 horas