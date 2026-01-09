Tupungato: dejó la moto estacionada frente a su casa y se la robaron

El hecho sucedió en calle Rivadavia.

A las 00.30 horas, personal de la Comisaría 20° tomó intervención en un hecho delictivo ocurrido en calle Rivadavia del departamento de Tupungato.

La víctima de 23 años, denunció que le sustrajeron su motocicleta. Según relató, había dejado el vehículo estacionado frente al domicilio de su progenitor, con traba de volante colocada. Al salir, constató que autores ignorados se la habían robado.

Por directivas del Ayudante Fiscal se dio intervención al personal de cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y a la Unidad de Investigaciones Departamental (UID) de Tunuyán, con el objetivo de esclarecer el hecho.