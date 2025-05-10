Tupungato: detuvieron en la madrugada a dos hombres por hurto de herramientas

Los bienes recuperados fueron una amoladora color verde, marca Total, con un disco de corte de vidia y un cuchillo de cabo color verde, con una hoja de 15 centímetros sin marca y una vaina de cuero marrón.

Durante la madrugada de hoy, sábado 10 de mayo, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato detuvieron a dos individuos que habían sustraído herramientas y las ofrecían en venta en la vía pública. El hecho ocurrió cerca de las 2:40 horas en la calle Mariano Moreno.

Los detenidos tienen 22 años y 46 años. La intervención policial se inició cuando agentes de la UEP fueron alertados sobre la presencia de dos sujetos comercializando elementos robados en la calle Liniers. Ante esta situación, se estableció un operativo de cierre de calles para dar con los sospechosos.

Poco después, en la calle Mariano Moreno, uno de los individuos, de gran contextura física, al notar la presencia policial emprendió la huida hacia el este e ingresó en un terreno baldío. Los agentes procedieron a inspeccionar el área y encontraron a los dos hombres en posesión de una amoladora y un cuchillo.

El caso quedó bajo la intervención de la Oficina Fiscal de la Comisaría 20, que ordenó la detención de los implicados y su traslado a la sede judicial. Mientras tanto, la policía trabajó en localizar a la víctima del hurto. Minutos más tarde, en el barrio Los Almendros, se identificó al propietario de los objetos sustraídos, quien reconoció las herramientas como suyas, aunque no pudo precisar el momento exacto en que fueron robadas de su camioneta.