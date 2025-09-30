Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 4, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 4, 2025

logo el cuco digital

Tupungato: dormía la siesta y los delincuentes ingresaron a robar

FOTO: COMISARÍA DE TUPUNGATO.
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Los delincuentes ingresaron por una ventana de la propiedad.

Personal de la Subcomisaría de San Jose, Tupungato, pasadas las 17.45 horas tomó conocimiento sobre un robo en una propiedad ubicada en el interior del barrio Confraternidad, sobre la calle Belgrano Norte. Por el hecho intervino personal de científica, que realizó los trabajos correspondientes en el lugar.

Según lo relatado por la propia víctima, en horas del medio día ayer lunes, se acostó a dormir la siesta y al despertar a las 17.45 constató el robo. Aseguró que quien le robó ingresó por una ventana y le sustrajo una computadora Notbook y 2 teléfonos celulares.

Por disposición del Ayudante fiscal de turno, se ordenó el trabajo del personal de Científica y de investigaciones para intentar dar con el responsable.

El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Triste noticia: falleció el hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta

Un obrero se accidentó en La Consulta y será trasladado en helicóptero al Hospital Central

Robo millonario a un supermercado en La Consulta: ocurrió en la madrugada de este miércoles

Video: así fue el traslado del hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta; el helicóptero debió aterrizar en un descampado

La Fiscalía solicita dar con el paradero de una joven de 14 años que se perdió en Eugenio Bustos

Allanamientos con más de 60 efectivos en zonas “calientes” de Tunuyán: se busca a delincuentes y armas

Gracias al rastro que siguió una perra de la Policía, se pudo recuperar varias cosas que habían sido robadas en San Carlos

Tupungato: dormía la siesta y los delincuentes ingresaron a robar

Robaron en una escuela de Vista Flores: la Policía detuvo a 4 personas por el hecho

Caso José Luis Núñez: declaró el médico forense y aseguró que la muerte  era irreversible producto de los golpes que tenía en el cuerpo

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO