Tupungato: dormía la siesta y los delincuentes ingresaron a robar

Los delincuentes ingresaron por una ventana de la propiedad.

Personal de la Subcomisaría de San Jose, Tupungato, pasadas las 17.45 horas tomó conocimiento sobre un robo en una propiedad ubicada en el interior del barrio Confraternidad, sobre la calle Belgrano Norte. Por el hecho intervino personal de científica, que realizó los trabajos correspondientes en el lugar.

Según lo relatado por la propia víctima, en horas del medio día ayer lunes, se acostó a dormir la siesta y al despertar a las 17.45 constató el robo. Aseguró que quien le robó ingresó por una ventana y le sustrajo una computadora Notbook y 2 teléfonos celulares.

Por disposición del Ayudante fiscal de turno, se ordenó el trabajo del personal de Científica y de investigaciones para intentar dar con el responsable.

El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal.