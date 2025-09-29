Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 1, 2025

Tupungato: el propio familiar entró a robar a la vivienda y le sustrajo una camiseta de fútbol

El hecho ocurrió en el Barrio Jardín del Sauce.

La Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Tupungato detuvo a un hombre por robo en el Barrio Jardín del Sauce. El hecho ocurrió el 27 de septiembre, a las 21:00 horas, en el mencionado barrio.

Según el parte oficial, en momentos en que la movilidad de la UEP Tupungato se encontraba en patrullaje, fue desplazada por el comando 911 a Barrio Jardín del Sauce. Al arribar al lugar, el personal policial entrevistó a la víctima de un ilícito, quien manifestó que al regresar a su vivienda habría encontrado el candado semiabierto y parte de sus pertenencias sustraídas. Además, indicó que el autor sería un familiar suyo.

Segundos después, se entrevistó al posible causante, quien al ser consultado confirmó haber ingresado al domicilio y haber sustraído una camiseta de fútbol. Ante esta situación, se solicitaron directivas a la Oficina Fiscal, que dispuso el traslado del masculino aprehendido a sede policial para sus posteriores legalidades.

