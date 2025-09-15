Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 19, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 19, 2025

logo el cuco digital

Tupungato: en distintos operativos del fin de semana, se aprehendió a 17 personas con medidas pendientes con la justicia

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Los operativos dieron inicio el día jueves por la tarde y se extendieron durante todo el fin de semana.

El trabajo realizado por la Unidad Especial de Patrullaje, se llevó adelante en zonas urbanas, como así también en la periferia.

Seis de los detenidos, fueron encontrados en un operativo realizado al interior del Barrios Arco Iris, y los mismos fueron trasladados a la Subcomisaria de San José. Tres fueron detenidos en el Cordón del Plata, y uno tenía pedido de captura. Los restantes ocho fueron el resultado de intervenciones e identificaciones que se dieron en Barrio Urquiza, ingreso al Barrio El Progreso, Loteo Moyano y radio céntrico.

En cuanto a estupefacientes, dos personas fueron demoradas por averiguación de antecedentes, y se les encontró una bolsita con cogollos de Marihuana.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Guardaparques encontró a miembros del grupo Verbo Encarnado, dañando zonas del Manzano Histórico

Tupungato: se robaron un auto de un taller mecánico

Vive en Vista Flores y cumplió 103 años de vida: María Julia  Ensina Quiroga tuvo su merecido festejo junto a su familia

Trasladan al penal San Felipe al conductor que atropelló y mató a José Luis Núñez: la familia marchó por justicia

Se incendió una vivienda en San Carlos: hubo perdidas parciales y varios electrodomésticos afectados

Libertad bajo fianza para el conductor que atropelló y mató a José Luis Nuñez en San Carlos

Fuerte temblor en Mendoza: 4,5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

La Consulta: dejó su moto en el hall de la casa y se la robaron mientras dormía

Controles policiales en Tupungato: personas aprehendidas y secuestro de estupefacientes

¡Atención! Vuelve el zonda a bajar en distintos puntos de la provincia, el Valle de Uco entre ellos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO