Tupungato: en distintos operativos del fin de semana, se aprehendió a 17 personas con medidas pendientes con la justicia

Los operativos dieron inicio el día jueves por la tarde y se extendieron durante todo el fin de semana.

El trabajo realizado por la Unidad Especial de Patrullaje, se llevó adelante en zonas urbanas, como así también en la periferia.

Seis de los detenidos, fueron encontrados en un operativo realizado al interior del Barrios Arco Iris, y los mismos fueron trasladados a la Subcomisaria de San José. Tres fueron detenidos en el Cordón del Plata, y uno tenía pedido de captura. Los restantes ocho fueron el resultado de intervenciones e identificaciones que se dieron en Barrio Urquiza, ingreso al Barrio El Progreso, Loteo Moyano y radio céntrico.

En cuanto a estupefacientes, dos personas fueron demoradas por averiguación de antecedentes, y se les encontró una bolsita con cogollos de Marihuana.