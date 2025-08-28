Tupungato: entraron a una casa y le robaron una escopeta calibre 20 y varios electrodomésticos

El hecho sucedió en la madrugada de este jueves.

En una vivienda ubicada en calle Roca del departamento de Tupungato entraron unos delincuentes que forzaron la puerta principal de ingreso a la propiedad y se robaron un televisor 50 pulgadas marca Noblex, una consola de PlayStation y una suma importante de dinero en efectivo que tenía guardado la víctima y además, una escopeta marca Beretta calibre 20.

Por directivas del Ayudante fiscal de turno, se ordenó el trabajo del personal de científica en el lugar del hecho y también el de canes, que realizaron un rastrillaje por el lugar con resultados negativos.

La denuncia fue radicada por parte de la víctima y, por el momento, el personal de investigaciones continúa con tareas investigativas.