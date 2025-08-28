Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 30, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 30, 2025

logo el cuco digital

Tupungato: entraron a una casa y le robaron una escopeta calibre 20 y varios electrodomésticos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho sucedió en la madrugada de este jueves.

En una vivienda ubicada en calle Roca del departamento de Tupungato entraron unos delincuentes que forzaron la puerta principal de ingreso a la propiedad y se robaron un televisor 50 pulgadas marca Noblex, una consola de PlayStation y una suma importante de dinero en efectivo que tenía guardado la víctima y además, una escopeta marca Beretta calibre 20.

Por directivas del Ayudante fiscal de turno, se ordenó el trabajo del personal de científica en el lugar del hecho  y también el de canes, que realizaron un rastrillaje por el lugar con resultados negativos.

La denuncia fue radicada por parte de la víctima y, por el momento, el personal de investigaciones continúa con tareas investigativas.

Una respuesta

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Docentes de la Escuela Normal de Tunuyán, denuncian recibir tratos inapropiados por parte de los directivos y padres de los alumnos

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

Perdió a su marido en un accidente en Tupungato y ahora se queda sin casa: la Justicia tiene estancada la investigación

Estos son los principales candidatos en el Valle de Uco a concejales para las próximas elecciones de octubre

El caballo Don Nelson fue sacrificado y su propietario lo despidió con emotivas palabras

¡Se terminó la espera! Arranca la Semana Estudiantil en San Carlos: mirá aquí el fixture completo

Detienen a un hombre en Tunuyán: andaba “muy pancho” por la calle y tenía un pedido de captura

Se viene la tormenta de Santa Rosa, pero en lugar de nieve podría caer granizo

Grave accidente en Tunuyán: un conductor alcoholizado chocó contra un acoplado

Robaron una casa en El Cordón del Plata: los delincuentes habrían ingresado por una ventana

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO