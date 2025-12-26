Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tupungato: entró a robar a un restaurante y quedó grabado en las cámaras de seguridad

El local de comidas se ubica en calle Alberdi 43 en pleno centro del departamento.

En las últimas horas, un delincuente ingresó a un local de comidas ubicado en el centro del departamento de Tupungato, previo a romper el vidrio de la entrada principal. Por el hecho, la víctima dio aviso a la policía, pero por el momento no hay novedades.

Según la propia víctima en diálogo con El Cuco Digital, indicó que el robo sucedió la noche del 24 entre las 04:30 y las 05:40, según los registros que quedaron en la cámara de seguridad.

Además, comentó que por el momento, si bien la policía le dejó constancia de lo sucedido, poco se puede hacer porque no lo han podido encontrar.

“Por el momento no sabemos quién es ni de quién se trata; le pedimos a la población que tenga cuidado con esta persona y, en caso de conocerlo, que nos avisen o pongan en conocimiento a las autoridades policiales que están trabajando en el hecho”, afirmaron.

En caso de aportar datos, las personas pueden contactarse a través de Instagram kascote _restaurante.

