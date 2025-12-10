Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 14, 2025

logo el cuco digital
Tupungato: estaba robando, fue descubierto y logró escapar con varios elementos

Controles policiales en Tunuyán - Foto archivo Prensa Mendoza
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio Arcoíris, en el distrito de Villa Bastías.

Minutos antes de las 02.30 de este miércoles, personal policial de la Subcomisaria de San José, fue desplazado hasta la segunda entrada del barrio Arcoíris, debido a un robo en una propiedad.

A llegar al lugar, se entrevistó a la víctima, un hombre de 27 años, quien relató que  escuchó ruidos en su propiedad  y al chequear se encontró con una persona en el interior que logró escapar rápidamente.

Luego de ese hecho, comenzó a notar el faltante de algunas pertenencias como un teléfono celular Xiaomi Note  14 pro, otro celular de la misma marca (no recordó el modelo), una billetera con $22.000 en efectivo, tarjetas bancarias, el documento de identidad y hasta un par de zapatillas.

Por el hecho, se ordenó el trabajo del personal policial y la causa quedó en manos del ayudante fiscal Esteban Díaz, quien pertenece a la Oficina Fiscal.

