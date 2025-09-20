Tupungato Estudiantil: se reprogramó la Presentación de las Promos y Candidatos 2026

Debido a las inclemencias climáticas pronosticadas para este fin de semana, el Intendente Municipal Gustavo Aguilera en diálogo con los estudiantes decidió posponer un par de días el evento previsto y se realizará la semana que viene.

La Presentación de los Candidatos a Representantes Estudiantiles se realizará el jueves 25 de septiembre durante las finales de la Semana Deportiva en el Poli y la muestra coreográfica y de indumentaria de las Promos 2026 fue reprogramada para el domingo 28 de septiembre a partir de las 17h también en el centro deportivo, donde los chicos, las chicas y familias podrán compartir la puesta de quienes egresan el año que viene. La jornada tendrá la música de DJ Franco Fuligna, también se presentará la Banda tropical Bye Bye, habrá emprendedores del Paseo Artesanal y emprendimientos ofreciendo sus productos junto a foodtrucks para quienes quieran consumir alguna comida o bebida.

Sorteo Primavera

Además ese día 28 de septiembre se realizará el sorteo de la Moto de 110cc y del celular, los números para participar de esta rifa los están vendiendo los estudiantes de las promos 2025, con el objetivo de recaudar fondos para destinarlos a sus cenas o viajes de egresados.

Asimismo la Farándula Estudiantil continúa con la fecha programada, el sábado 27 de septiembre, por Av. Belgrano con el recorrido de los carros y la Elección y la Coronación de los nuevos Representantes Estudiantiles para lo que resta del 2025 y lo que viene del 2026, con un cierre artístico a cargo de la Skandalosa Tripulación, banda mendocina que fusiona los géneros de rock, ska, folklore y hip hop.

Candidatos y Candidatas Estudiantiles 2025

N° 1 Esc. República Italiana

Reina Julieta Torres

Rey Martín Suñer

Princesa Sabrina Cervilla

Príncipe Adriel Nuñez

N° 2 Esc. Alma de Montaña

Reina Mia Vera

Rey Eric Peña

Princesa Guadalupe Oyarce

Príncipe Thiago Gomez

N° 3 Escuela Cristiana Evangélica Argentina

Reina Candela Sarmiento

Rey Matías Zeballos

Princesa Bianca Zingaretti

Príncipe Bautista Castro

N° 4 Esc. Domingo F. Sarmiento

Reina Martina Guiñazú

Rey Mariano Rivero

Princesa Luna Herrera

Príncipe Thiago Anzorena

N° 5 Esc. Antonio Matías Iriarte

Reina Brisa Parra

Rey Nicolás Torres

Princesa Giuliana Ceipe

Príncipe Ángel Castillo

N° 6 Esc. Dr. Ernesto Piaggi

Reina Juliana Gomez

Rey Máximo Estrella

Princesa María Elena Molina

Príncipe Máximo Benitez

N° 7 Esc. Omar Santana

Reina Milagros Quintana

Rey Nehemias Aguero

Princesa Ruth Muñoz

Príncipe Oscar Muñoz

N° 8 Esc. Ojo de Agua

Reina Marcela Narvaez

Rey Luciano Paz

Princesa Abril Paz

Príncipe Jeremías Paz

N° 9 Esc. Camilo Carballo

Reina Trinidad Alaniz

Rey José Sabatini

Princesa Camila Arce

Príncipe Dylan Castro

N° 10 Esc. Compañía de María

Reina Pia Nuñez

Rey Federico Zingaretti

Princesa Rocio Grosso

Príncipe Joaquín Guidone

N° 11 Esc. 4-265

Reina Camila Torres

Rey Franco Ovejero

Princesa Alma Ovejero

Príncipe Tomas Salas

Fuente: Prensa Tupungato