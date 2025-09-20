Tupungato Estudiantil: se reprogramó la Presentación de las Promos y Candidatos 2026

Debido a las inclemencias climáticas pronosticadas para este fin de semana, el Intendente Municipal Gustavo Aguilera en diálogo con los estudiantes decidió posponer un par de días el evento previsto y se realizará la semana que viene.
La Presentación de los Candidatos a Representantes Estudiantiles se realizará el jueves 25 de septiembre durante las finales de la Semana Deportiva en el Poli y la muestra coreográfica y de indumentaria de las Promos 2026 fue reprogramada para el domingo 28 de septiembre a partir de las 17h también en el centro deportivo, donde los chicos, las chicas y familias podrán compartir la puesta de quienes egresan el año que viene. La jornada tendrá la música de DJ Franco Fuligna, también se presentará la Banda tropical Bye Bye, habrá emprendedores del Paseo Artesanal y emprendimientos ofreciendo sus productos junto a foodtrucks para quienes quieran consumir alguna comida o bebida.
Sorteo Primavera
Además ese día 28 de septiembre se realizará el sorteo de la Moto de 110cc y del celular, los números para participar de esta rifa los están vendiendo los estudiantes de las promos 2025, con el objetivo de recaudar fondos para destinarlos a sus cenas o viajes de egresados.
Asimismo la Farándula Estudiantil continúa con la fecha programada, el sábado 27 de septiembre, por Av. Belgrano con el recorrido de los carros y la Elección y la Coronación de los nuevos Representantes Estudiantiles para lo que resta del 2025 y lo que viene del 2026, con un cierre artístico a cargo de la Skandalosa Tripulación, banda mendocina que fusiona los géneros de rock, ska, folklore y hip hop.
Candidatos y Candidatas Estudiantiles 2025
N° 1 Esc. República Italiana
Reina Julieta Torres
Rey Martín Suñer
Princesa Sabrina Cervilla
Príncipe Adriel Nuñez
N° 2 Esc. Alma de Montaña
Reina Mia Vera
Rey Eric Peña
Princesa Guadalupe Oyarce
Príncipe Thiago Gomez
N° 3 Escuela Cristiana Evangélica Argentina
Reina Candela Sarmiento
Rey Matías Zeballos
Princesa Bianca Zingaretti
Príncipe Bautista Castro
N° 4 Esc. Domingo F. Sarmiento
Reina Martina Guiñazú
Rey Mariano Rivero
Princesa Luna Herrera
Príncipe Thiago Anzorena
N° 5 Esc. Antonio Matías Iriarte
Reina Brisa Parra
Rey Nicolás Torres
Princesa Giuliana Ceipe
Príncipe Ángel Castillo
N° 6 Esc. Dr. Ernesto Piaggi
Reina Juliana Gomez
Rey Máximo Estrella
Princesa María Elena Molina
Príncipe Máximo Benitez
N° 7 Esc. Omar Santana
Reina Milagros Quintana
Rey Nehemias Aguero
Princesa Ruth Muñoz
Príncipe Oscar Muñoz
N° 8 Esc. Ojo de Agua
Reina Marcela Narvaez
Rey Luciano Paz
Princesa Abril Paz
Príncipe Jeremías Paz
N° 9 Esc. Camilo Carballo
Reina Trinidad Alaniz
Rey José Sabatini
Princesa Camila Arce
Príncipe Dylan Castro
N° 10 Esc. Compañía de María
Reina Pia Nuñez
Rey Federico Zingaretti
Princesa Rocio Grosso
Príncipe Joaquín Guidone
N° 11 Esc. 4-265
Reina Camila Torres
Rey Franco Ovejero
Princesa Alma Ovejero
Príncipe Tomas Salas
Fuente: Prensa Tupungato