septiembre 29, 2025

septiembre 29, 2025

Tupungato Estudiantil tuvo el cierre de la Semana Deportiva y la Presentación de Candidatos a Representantes Estudiantiles

La propuesta se destacó por la calidad deportiva y alegría, compañerismo que se vivió en cada encuentro.

Con gran pasión y en un ambiente festivo, se cerró este jueves la Semana Deportiva de las Promos 2025, un evento que reunió a estudiantes, docentes y preceptores y familias en una serie de competencias deportivas que se llevaron a cabo durante las últimas tres semanas en distintas locaciones del departamento, con notable participación de los cursos, la asistencia perfecta de las Mascotas y su energía contagiante.

Las finales de algunos deportes de conjunto fueron el punto culminante; por la mañana fueron los emocionantes partidos de beach vóley en el Club Social y Deportivo Tupungato, mientras que por la tarde, el Polideportivo Municipal fue el escenario de intensos partidos de vóley, básquet, handball y futsal, cuando se llevó a cabo la ceremonia de premiación, con insaciable festejo de los ganadores. Los resultados de las otras disciplinas como pádel, tejo, truco, rugby cinta, atletismo y duatlón ya se habían definido días antes.

Durante toda la Semana Deportiva el calor y color de las hinchadas se hizo sentir en cada rincón del departamento, con los estudiantes acompañando a sus equipos con gritos de aliento, bombos, trompetas y las banderas de las Promos que decoraban el centro deportivo. 

Cada promo mostró un verdadero espíritu de equipo, creando un ambiente vibrante que hizo de cada partido una verdadera fiesta. La energía de los jóvenes fue el reflejo del compañerismo y la pasión que contagió a todos los presentes.

Además, se destacó la excelente disciplina y el fair play que predominó en todas las competencias, donde los estudiantes no solo demostraron su talento deportivo, sino también un profundo respeto por las reglas y por sus compañeros. 

En esta ocasión, también se realizó la presentación de los candidatos a Representantes Estudiantiles, quienes se presentaron ante sus compañeros, con el amor cercano de sus familias que los apoyaron con banderas, carteles y arengas. 

Con los resultados ya definidos y las energías renovadas, las Promos 2025 se preparan para los siguientes desafíos que les restan disfrutar este fin de semana donde seguirán celebrando su mes con integración y compañerismo.

Resultados

Truco

1° Puesto: Dennver (ECEA)

2° Puesto: Makkari (Esc. Domingo F. Sarmiento)

Tejo

1° Puesto: Dennver (ECEA)

2° Puesto: Meraki (Esc. Ángel Omar Santana)

Hockey 

Femenino 

1° Puesto: Cimber (Esc. Compañía de María)

2° Puesto: Makkari (Esc. Domingo F. Sarmiento)

Masculino

1° Puesto: Dennver (ECEA)

2° Puesto: Cimber (Esc. Compañía de María)

Rugby Cinta 

Femenino

1° Puesto: Fredder (Esc. República Italiana)

2° Puesto: Cimber (Esc. Compañía de María)

Masculino

1° Puesto: Meraki (Esc. Alma de Montaña) 

2° Puesto: Fredder (Esc. República Italiana)

Padel 

Femenino

1° Puesto: Cimber (Esc. Cía. de María)

2° Puesto: Makkari (Esc. Domingo F. Sarmiento)

Masculino

1° Puesto: Cimber (Esc. Cía. de María)

2° Puesto: Fredder (Esc. República Italiana)

Duatlón

1° Puesto: Makkari (Esc. Domingo F. Sarmiento)

2° Puesto: Valquiria (Esc. Dr. Ernesto Piaggi)

Atletismo

1° Puesto: Dennver (ECEA)

2° Puesto: Fredder (Esc. República Italiana)

Beach Vóley 

Femenino

1° Puesto: Fredder (Esc. República Italiana)

2° Puesto: Cimber (Esc. Cía. de María)

Masculino

1° Puesto: Believe (Esc. Camilo Carballo)

2° Puesto: Ukiyo (Esc. N° 4-265) 

Vóley 

Femenino

1° Puesto: Fredder (Esc. República Italiana)

2° Puesto: Dennver (ECEA)

Masculino

1° Puesto: Fredder (Esc. República Italiana)

2° Puesto: Believe (Esc. Camilo Carballo)

Básquet

Femenino

1° Puesto: Makkari (Esc. Domingo F. Sarmiento)

2° Puesto: Cimber (Esc. Cía. de María)

Masculino

1° Puesto: Dennver (ECEA)

2° Puesto: Fredder (Esc. República Italiana)

 

Handball

Femenino

1° Puesto: Cimber (Esc. Cía. de María) 

2° Puesto: Fredder (Esc. República Italiana)

Masculino

1° Puesto: Fredder (Esc. República Italiana)

2° Puesto: Makkari (Esc. Domingo F. Sarmiento)

 

Futsal

Femenino

1° Puesto: Makkari (Esc. Domingo F. Sarmiento 

2° Puesto: Valquiria (Esc. Dr. Ernesto Piaggi)

Masculino

1° Puesto: Cimber (Esc. Cía. de María)

2° Puesto: Dennver (ECEA)

 

LO QUE QUEDA DE AGENDA DE TUPUNGATO ESTUDIANTIL

Sábado 27/sep desde las 21h:

Farándula Estudiantil (Av. Belgrano)

Tras finalizar el desfile, en la explanada municipal compartiremos al aire libre:

Show de La Skandalosa Tripulación

Anuncio de Nuevos representantes estudiantiles y ganadores de la Farándula Estudiantil

Dj. Tomas Fortte

 

Domingo 28/sep, desde las 17h abre las puertas el Poli “Francsico Rizzo”  

19h Presentación de Promos

Dj Franco Fuligna

Show de Bye Bye Fiesta

En ambos días Artesanos y Emprendedores junto a food trucks acompañarán las propuestas que son libres y gratuitas y para toda la familia.

Fuente: Prensa Tupungato

