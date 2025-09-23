Tupungato: feriantes transportaban papaya y locoto desde Bolivia y personal de ISCAMEN lo decomisó

Por el hecho fue multado el conductor del colectivo.

En las últimas horas, personal de ISCAMEN y la policía detuvieron la marcha de un colectivo que venía desde Bolivia con destino a Tupungato, en el puesto fitosanitario de Los Cerrillos, transportando varios kilos de papaya y locoto (ají).

Ante esta situación, el personal actuante realizó una inspección completa del rodado, logrando detectar un total de 5 bolsones que en su interior contenían varios kilos de estos productos originarios del Norte del país y Bolivia.

“Quienes transportan estos productos son feriantes que trabajan en Tupungato, pero que traen estos productos de Bolivia, generando una gran complicación para el departamento y la región, ya que estos frutos hospederos de la mosca de la fruta“, aseguró una fuente al medio.

Por otro lado, otra fuente consultada indicó que: “este tipo de frutos son una verdadera problemática, ya que la trasladan sin ningún proceso de cuarentena y autorización para el transporte y es ahí donde ingresa la mosca”.

“Los decomisos más comunes que tenemos en Valle de Uco, de palta y limones, esta gente los transporta sin ningún permiso y los traen para acá con la intención de comercializarlo en las ferias”, aseguró el trabajador.

Por este decomiso se realizaron las actuaciones correspondientes y se multó a quien manejaba el trasporte.

Cómo dato no menor en Tupungato, Mendoza, a principios de este año se confirmó la presencia de la Mosca del Mediterráneo en la zona de La Arboleda, lo que llevó a la declaración de una emergencia fitosanitaria por parte del Senasa.